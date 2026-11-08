कब्ज और अपच के लिए चूर्ण खाना छोड़िए! सर्दियों में आपके हाजमे का ख्याल रखेंगे रसोई के ये 8 मसाले

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम अपने साथ कड़ाके की ठंड तो लाता ही है, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि इस मौसम में हमारा पेट भी थोड़ा सुस्त हो जाता है? जी हां, ठंड के कारण हमारा पाचन तंत्र कमजोर पड़ने लगता है। नतीजतन, पेट का भारी रहना, गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याएं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं।

हालांकि, घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी रसोई में ही इस समस्या का अचूक इलाज मौजूद है। आयुर्वेद भी मानता है कि हमारी रसोई में रखे कुछ पारंपरिक और गरम तासीर वाले मसाले हमारी ‘पाचन अग्नि’ को तेज करते हैं। आइए जानते हैं उन खास मसालों के बारे में जो इन सर्दियों में आपकी आंतों को स्वस्थ रखेंगे और पाचन को एकदम दुरुस्त बना देंगे:

जीरा पाचन को सुधारने की बात हो, तो जीरा सबसे असरदार मसालों में गिना जाता है। यह हमारे पेट में पाचन एंजाइम्स को एक्टिव कर देता है, जिससे खाना बहुत आसानी से पच जाता है। सर्दियों में एसिडिटी, गैस या पेट दर्द होने पर जीरे का पानी या खाने में इसका तड़का आपकी आंतों को बेहद स्वस्थ रखता है।

अजवाइन सर्दियों में अक्सर हम भारी और गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं। ऐसे में अजवाइन का सेवन पेट को तुरंत आराम पहुंचाता है। इसमें ‘थाइमॉल’ नाम का एक खास तत्व पाया जाता है, जो अपच, गैस और कब्ज की छुट्टी कर देता है।

सौंफ ठंड के दिनों में सौंफ भी किसी संजीवनी से कम नहीं है। यह न सिर्फ आंतों की सूजन को कम करती है, बल्कि कब्ज से भी छुटकारा दिलाती है। खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ चबाने से पाचन प्रक्रिया तेज होती है और पेट एकदम हल्का महसूस होता है।

हींग पेट में गैस बन रही हो या दर्द सता रहा हो, आयुर्वेद में हींग को इसका रामबाण इलाज माना गया है। यह आंतों में गैस को बनने से ही रोक देती है। सर्दियों के मौसम में दाल या अपनी मनपसंद सब्जी में हींग का तड़का जरूर लगाएं, यह आपके पाचन को अंदर से मजबूत बनाएगी।

अदरक सर्दियों का नाम आते ही अदरक वाली चाय की याद आ ही जाती है। अपनी गरम तासीर की वजह से अदरक पाचन अग्नि को तेज करने का काम करता है। चाहे चाय हो, सब्जी हो या फिर काढ़ा, अदरक का इस्तेमाल आंतों को एक्टिव रखता है और गैस व जी मिचलाने से राहत देता है।

सौंठ कच्चे अदरक की तरह ही सूखा अदरक यानी सौंठ भी सर्दियों में बहुत काम आती है। यह हमारी आंतों को गर्माहट देती है, मेटाबॉलिज्म की रफ्तार बढ़ाती है और कब्ज को जड़ से खत्म करती है। आप सौंठ के चूर्ण को शहद या गुनगुने पानी के साथ आसानी से ले सकते हैं।

दालचीनी स्वाद और खुशबू से भरपूर दालचीनी सिर्फ खाने का जायका ही नहीं बढ़ाती, बल्कि पेट की सेहत भी सुधारती है। यह हमारी आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाती है और सूजन को कम करती है। सर्दियों में दालचीनी वाली चाय पीना पेट के लिए बेहद फायदेमंद सौदा है।

काली मिर्च काली मिर्च पेट के अंदर पाचन रसों के स्राव को बढ़ा देती है। इससे हम जो भी खाते हैं, वह बहुत अच्छी तरह से पचता है। सर्दियों में सूप या काढ़े में थोड़ी सी काली मिर्च डालकर पीने से गैस और कब्ज की समस्या में तुरंत आराम मिलता है।