पेट रहेगा एकदम हल्का और आप रहेंगे एनर्जेटिक, आज ही अपने रूटीन में शामिल करें ये 8 कमाल की आदतें

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल की भागदौड़ भरी और अनियमित लाइफस्टाइल का सबसे पहला असर हमारे पेट पर पड़ता है। अक्सर हम खुद को फिट रखने के लिए डाइट और एक्सरसाइज पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन अपने पाचन तंत्र की सेहत को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। नतीजा? पेट में भारीपन, गैस और दिनभर थकान का अहसास।

सच तो यह है कि हमारे पूरे शरीर की सेहत हमारे पेट पर ही टिकी है। अगर आपका पेट साफ और हल्का रहता है, तो ना सिर्फ आपकी एनर्जी और मूड बेहतरीन रहता है, बल्कि आपकी स्किन भी ग्लो करती है। वहीं, पेट की जरा सी गड़बड़ी आपके पूरे दिन का शेड्यूल बिगाड़ सकती है। ऐसे में पेट को अंदर से दुरुस्त और हल्का बनाए रखने के लिए आपको अपनी डेली लाइफ में कुछ बेहद आसान बदलाव करने की जरूरत है। आइए जानते हैं क्या हैं वो जरूरी आदतें।

दिन की शुरुआत करें डिटॉक्स वाटर के साथ अपने दिन की शुरुआत खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी या नींबू पानी से करें। यह सिंपल सी आदत शरीर में जमा हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है और आपके सुस्त पड़े पाचन तंत्र को पूरी तरह से एक्टिव कर देती है।

फाइबर वाले फूड्स से करें दोस्ती अपने रोजमर्रा के भोजन में ताजे फल, हरी सब्जियां, दालें और साबुत अनाज को जरूर शामिल करें। इन चीजों में भरपूर फाइबर होता है, जो ना सिर्फ पाचन की प्रक्रिया को सुधारता है, बल्कि कब्ज जैसी परेशानी को भी जड़ से दूर करता है।

खाने का समय करें फिक्स समय-बेसमय खाना खाने की आदत पेट के लिए बहुत नुकसानदायक है। हर दिन एक ही तय समय पर भोजन करने से शरीर का डाइजेशन सिस्टम एक रूटीन में आ जाता है। इससे गैस और एसिडिटी की समस्या अपने आप कम होने लगती है।

खाने को तसल्ली से और चबाकर खाएं जल्दबाजी में खाना निगलने की आदत छोड़ दें। खाने को जितना धीरे-धीरे और अच्छे से चबाकर खाएंगे, पेट के लिए उसे पचाना उतना ही आसान होगा। अपनी थाली में प्रोबायोटिक्स को दें जगह पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए दही, छाछ और फर्मेंटेड फूड्स का सेवन करें। ये प्रोबायोटिक्स आपके पाचन को मजबूत बनाते हैं और पेट को लंबे समय तक हेल्दी रखते हैं।

तनाव से रहें दूर और लें पूरी नींद क्या आप जानते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस और अधूरी नींद का सीधा असर आपके पेट पर पड़ता है? इसलिए पेट को हेल्दी रखने के लिए रोजाना 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें और दिमाग को शांत रखने के लिए अपनी दिनचर्या में मेडिटेशन को शामिल करें।