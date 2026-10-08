नाना पाटेकर की मौत के बाद चर्चा में CPR, कार्डियक अरेस्ट में कैसे काम करता है यह तरीका?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। गुरुवार की सुबह फिल्म जगत के लिए एक दुखद खबर लेकर आई। भारतीय सिनेमा के मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर के अचानक हुए निधन की खबर को जिसने भी सुना, वह हैरान रह गया है। 75 साल के नाना ने कार्डियक अरेस्ट आने के बाद दुनिया को अलविदा कह दिया।

इस खबर के सामने आने के बाद जहां हर कोई नाना पाटेकर को खोने का गम बना रहा है, तो वहीं एक बार फिर कार्डियक अरेस्ट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक नाना की जान बचाने के लिए उन्हें 45 मिनट तक सीपीआर भी दिया गया, लेकिन उन्हें बचाने की सभी कोशिशें नाकाम हो गई। ऐसे में आज इस आर्टिकल में जानेंगे कि कार्डियक अरेस्ट आने के बाद हर एक सेकंड क्यों जरूरी होता है और इस कंडीशन में सीपीआर कैसे अहम भूमिका निभाता है।

क्या है कार्डियक अरेस्ट? डॉ. समीर गुप्ता (सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, ग्रुप हेड - कैथ लैब्स, डायरेक्टर - मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स) बताते हैं कार्डियक अरेस्ट एक बेहद गंभीर स्थिति है, जिसमें दिल धड़कना बंद कर देता है। इसका सीधा मतलब है कि दिमाग तक खून और ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। यह हार्ट अटैक से अलग है, जिसमें दिल तक खून की सप्लाई में रुकावट आती है। कार्डियक अरेस्ट होने पर व्यक्ति अचानक गिर सकता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और सांस लेना बंद कर सकता है। अगर तुरंत कार्रवाई न की जाए, तो हर मिनट बचने की संभावना कम होती जाती है।

तुरंत रिस्पॉन्स क्यों जरूरी है? कार्डियक अरेस्ट कितना खतरनाक है, यह जानने के लिए यह भी पता चल गया कि इस कंडीशन में तुरंत प्रतिक्रिया देना बहुत जरूरी है। जब दिल खून पंप करना बंद कर देता है, तो ऑक्सीजन की कमी का सबसे पहला असर दिमाग पर पड़ता है। डॉक्टर की मदद मिलने तक दिमाग और शरीर के अन्य जरूरी अंगों तक खून और ऑक्सीजन पहुंचाने का तरीका इमरजेंसी CPR है।