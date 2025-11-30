4,000 से 12,000 स्टेप्स: पढ़ें हर बढ़ते कदम के साथ आपके शरीर में कैसे बदलाव होते हैं?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। वॉक करना हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद (Benefits of Walking Daily) होता है, यह तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हेल्दी रहने के लिए कितनी वॉक करनी चाहिए? इस सवाल के कन्फ्यूजन में कई लोग 4 हजार स्टेप्स चलते हैं, तो कई लोग 10 हजार स्टेप्स चलना सही मानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, 4,000 से लेकर 12,000 स्टेप्स चलने से शरीर में अलग-अलग बदलाव होते हैं। आइए जानें अलग-अलग स्टेप काउंट्स (Step Counts for Better Health) से आपके शरीर में क्या बदलाव हो सकते हैं। 4,000 स्टेप्स से क्या होता है? रोजाना सिर्फ 4 हजार कदम चलना एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल की निशानी माना जाता है। यानी हेल्दी रहने के लिए शरीर सही मात्रा में फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है। इसके कारण डिप्रेशन और थकान का जोखिम बढ़ सकता है। शरीर के अंगों को सही मात्रा में ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं मिल पाता, जिससे एनर्जी लेवल गिरता है और दिमाग बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाता। यह स्थिति दिल की बीमारियों और समय से पहले मृत्यु के जोखिम को बढ़ाने वाले अहम कारणों में से एक है।

6,000 कदम चलने से क्या होगा? जैसे ही आपका कदमों का आंकड़ा 6,000 तक पहुंचता है, पॉजिटिव बदलाव दिखने लगते हैं। इससे दिमाग बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देता है। ब्रेन फॉग कम होता है और मेंटल एलर्टनेस बढ़ती है। 4,000 कदम चलने वालों की तुलना में इस स्तर पर मृत्यु का जोखिम कुछ हद तक कम हो जाता है। खाने के बाद टहलना या लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल जैसे छोटे-छोटे बदलाव आपको इस लक्ष्य तक आसानी से पहुंचा सकते हैं।

7,000 स्टेप्स से क्या होगा? 7,000 कदम चलने का लक्ष्य हासिल करने पर आपके एनर्जी लेवल में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। लोग अक्सर बेहतर फोकस, हाई प्रोडक्टिविटी और दिनभर कम थकान की रिपोर्ट करते हैं। इस स्तर पर मृत्यु का जोखिम 4,000 कदम चलने वालों की तुलना में लगभग आधा हो जाता है। इससे मेंटल और फिजिकल परफॉर्मेंस में काफी सुधार आता है।

10,000 कदम चलने से क्या बदलाव होंगे? 10,000 कदम का लक्ष्य वह जादुई आंकड़ा है जहां पैदल चलने के फायदे सबसे ज्यादा मिलते हैं। इस स्तर पर शरीर के अंग बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। दिल की बीमारियों और डिमेंशिया का जोखिम भी कम हो सकता है। 10 हजार स्टेप्स चलने से शरीर बेहतर तरीके से फंक्शन करता है, जिसमें बेहतर ब्लड सर्कुलेशन, मजबूत इम्यून सिस्टम और तेज दिमाग शामिल है।