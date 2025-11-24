तेज या धीमी चाल, कौन-सी वॉकिंग है आपके लिए ज्यादा फायदेमंद, कैसे चुनें अपनी सेहत के लिए सही स्पीड

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो फिट रहने के सबसे आसान तरीकों में से एक है। इसलिए रोजाना वॉक करना सहत के लिए काफी फायदेमंद (Benefits of Walking) हो सकता है। लेकिन ऐसे में अक्सर यह सवाल आता है कि तेज वॉक करना ज्यादा फायदेमंद है या फिर स्लो वॉक?

अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो आइए जानें तेज वॉक करना या स्लो वॉकिंग (Slow Vs Fast Walking) क्या है आपके लिए फायदेमंद। स्लो वॉक के फायदे स्लो वॉक खासतौर से शुरुआत करने वालों, बुजुर्गों या जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोगों के लिए बेहतर माना जाता है। शुरुआत के लिए आसान- अगर आप एक्सरसाइज की दुनिया में नए हैं या लंबे अरसे बाद शुरू कर रहे हैं, तो स्लो वॉक एक बेहतरीन ऑप्शन है। यह शरीर पर जोर नहीं डालता और चोट का खतरा कम होता है।

तनाव कम करना- धीमी गति से चलना दिमाग को शांत करने में मददगार है। यह एक प्रकार का मेडिटेशन है जो तनाव और एंग्जाइटी को कम कर सकता है।

पाचन में सहायक- खाने के बाद की सैर, जैसे 10-15 मिनट की स्लो वॉक पाचन तंत्र को एक्टिव करने में मदद करती है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखती है।

स्टैमिना बढ़ाना- नियमित रूप से स्लो वॉक करने से धीरे-धीरे आपका स्टैमिना बढ़ता है, जिससे आप बाद में तेज चलने के लिए खुद को तैयार कर पाते हैं। तेज वॉक के फायदे तेज वॉक, या ब्रिस्क वॉक, वह गति है जहां आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांस फूलने लगती है, लेकिन फिर भी आप बात कर पा रहे होते हैं। यह एक जबरदस्त कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट है।