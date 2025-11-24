तेज या धीमी चाल, कौन-सी वॉकिंग है आपके लिए ज्यादा फायदेमंद, कैसे चुनें अपनी सेहत के लिए सही स्पीड
क्या आप भी अक्सर यह सोचते हैं कि तेज-तेज वॉक करें या धीमी चाल से चलना ज्यादा फायदेमंद (Walking Benefits) रहेगा? अगर हां, तो आपको बता दें कि दोनों के अपने फायेद हैं, जो आपकी उम्र, हेल्थ और स्टैमिना पर निर्भर करते हैं। आइए जानें कि आपकी सेहत के लिहाज से किस स्पीड से वॉक करना फायदेमंद है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो फिट रहने के सबसे आसान तरीकों में से एक है। इसलिए रोजाना वॉक करना सहत के लिए काफी फायदेमंद (Benefits of Walking) हो सकता है। लेकिन ऐसे में अक्सर यह सवाल आता है कि तेज वॉक करना ज्यादा फायदेमंद है या फिर स्लो वॉक?
अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो आइए जानें तेज वॉक करना या स्लो वॉकिंग (Slow Vs Fast Walking) क्या है आपके लिए फायदेमंद।
स्लो वॉक के फायदे
स्लो वॉक खासतौर से शुरुआत करने वालों, बुजुर्गों या जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोगों के लिए बेहतर माना जाता है।
- शुरुआत के लिए आसान- अगर आप एक्सरसाइज की दुनिया में नए हैं या लंबे अरसे बाद शुरू कर रहे हैं, तो स्लो वॉक एक बेहतरीन ऑप्शन है। यह शरीर पर जोर नहीं डालता और चोट का खतरा कम होता है।
- तनाव कम करना- धीमी गति से चलना दिमाग को शांत करने में मददगार है। यह एक प्रकार का मेडिटेशन है जो तनाव और एंग्जाइटी को कम कर सकता है।
- पाचन में सहायक- खाने के बाद की सैर, जैसे 10-15 मिनट की स्लो वॉक पाचन तंत्र को एक्टिव करने में मदद करती है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखती है।
- स्टैमिना बढ़ाना- नियमित रूप से स्लो वॉक करने से धीरे-धीरे आपका स्टैमिना बढ़ता है, जिससे आप बाद में तेज चलने के लिए खुद को तैयार कर पाते हैं।
तेज वॉक के फायदे
तेज वॉक, या ब्रिस्क वॉक, वह गति है जहां आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांस फूलने लगती है, लेकिन फिर भी आप बात कर पा रहे होते हैं। यह एक जबरदस्त कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट है।
- कैलोरी बर्न और वजन घटाना- तेज वॉक में आप स्लो वॉक की तुलना में लगभग दोगुनी कैलोरी बर्न करते हैं। यह वजन कम करने और वसा घटाने के लिहाज से ज्यादा असरदार है।
- दिल का स्वास्थ्य- यह दिल की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है।
- हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती- तेज कदमों से चलने से पैरों और कूल्हों की हड्डियों एवं मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है, जिससे उनकी डेंसिटी बढ़ती है और ऑस्टियोपोरोसिस का जोखिम कम होता है।
- स्टैमिना और एनर्जी बढ़ती है- नियमित तेज वॉक करने से आपकी पूरी फिटनेस, स्टैमिना और एनर्जी लेवल बढ़ता है।
आपके लिए क्या ज्यादा फायदेमंद है?
दोनों के फायदों को देखते हुए, यह कहना मुश्किल है कि एक दूसरे से बेहतर है। यह आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों और शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आपका लक्ष्य वजन घटाना, दिल को तंदुरुस्त रखना या फिटनेस लेवल बढ़ाना है, तो तेज वॉक ज्यादा फायदेमंद है।
वहीं, अगर आप उम्रदराज हैं, जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, रिकवरी कर रहे हैं, या फिर सिर्फ स्ट्रेस फ्री रहना और शरीर को एक्टिव रखना चाहते हैं, तो स्लो वॉक एक बेहतरीन और सुरक्षित ऑप्शन है।
