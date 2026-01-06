कहीं गलत वक्त पर तो नहीं ले रहे विटामिन-डी सप्लीमेंट? 100% फायदे के लिए जानें इसे लेने का सही तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। विटामिन-डी हमारे शरीर के लिए एक बेहद जरूरी विटामिन है। इसका सबसे बेहतरीन सोर्स सूरज की रोशनी है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों में इसका स्तर काफी कम पाया जाता है। विटामिन-डी की कमी के कारण कमजोर हड्डियां, बाल झड़ना, मूड स्विंग्स, जैसी कई परेशानियां (Vitamin-D Deficiency Symptoms) हो सकती हैं।

इसलिए इसकी कमी को पूरा करने के लिए अक्सर लोग विटामिन-डी सप्लीमेंट्स लेते हैं। सप्लीमेंट्स से विटामिन-डी का स्तर तेजी से जरूर बढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए जानें क्या है विटामिन-डी सप्लीमेंट्स लेने का सही समय (Right Time for Vitamin-D Supplement) और तरीका।