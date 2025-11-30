थकान, ऐंठन और नींद की समस्या है, तो डाइट में जरूर शामिल कर लें मैग्नीशियम से भरपूर 10 फूड्स

कद्दू के बीज- मैग्नीशियम के बेस्ट सोर्स है। इन्हें हल्का भूनकर सुबह या शाम स्नैक के रूप में लें। हेल्दी फैट्स या ड्राई फ्रूट्स के साथ खाने से इसका एब्जॉर्पशन बढ़ता है।

बादाम- 100 ग्राम में लगभग 270mm मैग्नीशियम होता है। रातभर भिगोकर सुबह खाने से फाइटिक एसिड कम होता है, जो मिनरल्स के एब्जॉर्पशन में रुकावट डालता है।

पालक- पालक को हल्का स्टीम करने से इसमें मौजूद ऑक्सालेट्स कम होते हैं, जिससे मैग्नीशियम आसानी से अब्जॉर्ब होता है।

काले चने- ये प्रोटीन और मैग्नीशियम का अच्छा कॉम्बीनेशन होते हैं। इन्हें अंकुरित करके या उबालकर सलाद में शामिल करें।

एवोकाडो- ये मैग्नीशियम के साथ पोटैशियम और हेल्दी फैट्स का बेहतरीन सोर्स है। इसे सलाद, स्मूदी या टोस्ट पर लें, जिससे फैट-सॉल्युबल पोषक तत्व बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब हों।

डार्क चॉकलेट (70%+ कोको)- मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इसे दूध की बजाय नट्स या फलों के साथ लें, जिससे शुगर कम रहे और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन बेहतर हो।

केला- यह आसान और इंस्टेंट स्नैक है। इसमें मौजूद विटामिन-बी6, मैग्नीशियम के मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। वर्कआउट के बाद इसे खाना फायदेमंद होता है।

सूरजमुखी के बीज- इसे स्नैक या सलाद टॉपिंग के रूप में खाएं। हल्का भूनने से स्वाद और अब्जॉर्प्शन दोनों में सुधार होता है।

दही- ये मैग्नीशियम और प्रोबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन है। प्रोबायोटिक्स पाचन सुधारते हैं, जिससे मिनरल्स बेहतर अब्जॉर्ब होते हैं।