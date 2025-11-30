थकान, ऐंठन और नींद की समस्या है, तो डाइट में जरूर शामिल कर लें मैग्नीशियम से भरपूर 10 फूड्स
मैग्नीशियम की कमी (Magnesium Deficiency) सेहत के लिए काफी खतनाक हो सकती है। इसकी कमी के कारण मांसपेशियों में कमजोरी, अकड़न, थकान और नींद न आने जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए डाइट में मैग्नीशियम से भरपूर फूड्स को शामिल करना काफी जरूरी है। आइए जानें इन फूड्स के बारे में और मैग्नीशियम का अब्जॉर्प्शन बेहतर कैसे करें।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मैग्नीशियम हमारे शरीर के लिए एक जरूरी मिनरल है, जो मांसपेशियों के फंक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन, हार्मोन बैलेंस, हड्डियों की मजबूती और नींद की क्वालिटी में अहम भूमिका निभाता है। इसकी कमी थकान, मांसपेशियों में ऐंठन, मूड स्विंग, हड्डियों की कमजोरी और नींद संबंधी परेशानियां (Magnesium Deficiency Symptoms) ला सकती है।
ऐसे में इसकी कमी से बचाव करना जरूरी है। लेकिन इसकी कमी से बचने के लिए सिर्फ मैग्नीशियम से भरपूर फूड्स खाना काफी नहीं है। इसका सही तरीके से अब्जॉर्प्शन हो, इस पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। आइए जानें मैग्नीशियम से भरपूर फूड्स (Magnesium Rich Foods) और इसके बेहतर अब्जॉर्प्शन के लिए क्या करें।
मैग्नीशियम से भरपूर फूड्स
- कद्दू के बीज- मैग्नीशियम के बेस्ट सोर्स है। इन्हें हल्का भूनकर सुबह या शाम स्नैक के रूप में लें। हेल्दी फैट्स या ड्राई फ्रूट्स के साथ खाने से इसका एब्जॉर्पशन बढ़ता है।
- बादाम- 100 ग्राम में लगभग 270mm मैग्नीशियम होता है। रातभर भिगोकर सुबह खाने से फाइटिक एसिड कम होता है, जो मिनरल्स के एब्जॉर्पशन में रुकावट डालता है।
- पालक- पालक को हल्का स्टीम करने से इसमें मौजूद ऑक्सालेट्स कम होते हैं, जिससे मैग्नीशियम आसानी से अब्जॉर्ब होता है।
- काले चने- ये प्रोटीन और मैग्नीशियम का अच्छा कॉम्बीनेशन होते हैं। इन्हें अंकुरित करके या उबालकर सलाद में शामिल करें।
- एवोकाडो- ये मैग्नीशियम के साथ पोटैशियम और हेल्दी फैट्स का बेहतरीन सोर्स है। इसे सलाद, स्मूदी या टोस्ट पर लें, जिससे फैट-सॉल्युबल पोषक तत्व बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब हों।
- डार्क चॉकलेट (70%+ कोको)- मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इसे दूध की बजाय नट्स या फलों के साथ लें, जिससे शुगर कम रहे और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन बेहतर हो।
- केला- यह आसान और इंस्टेंट स्नैक है। इसमें मौजूद विटामिन-बी6, मैग्नीशियम के मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। वर्कआउट के बाद इसे खाना फायदेमंद होता है।
- सूरजमुखी के बीज- इसे स्नैक या सलाद टॉपिंग के रूप में खाएं। हल्का भूनने से स्वाद और अब्जॉर्प्शन दोनों में सुधार होता है।
- दही- ये मैग्नीशियम और प्रोबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन है। प्रोबायोटिक्स पाचन सुधारते हैं, जिससे मिनरल्स बेहतर अब्जॉर्ब होते हैं।
- ओट्स- ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। फोर्टिफाइड दूध या दही के साथ लेने पर विटामिन-डी की मदद से मैग्नीशियम का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर होता है।
अब्जॉर्प्शन बढ़ाने के टिप्स
- पर्याप्त विटामिन-डी लें, जो मैग्नीशियम के सही इस्तेमाल में मदद करता है।
- कैल्शियम और मैग्नीशियम का बैलेंस बनाए रखें, ताकि दोनों के अब्जॉर्प्शन में बाधा न हो।
- ज्यादा कैफीन, अल्कोहल और प्रोसेस्ड फूड से बचें।
- खाने में प्री-बायोटिक्स और प्रो-बायोटिक्स को शामिल करें।
यह भी पढ़ें- डॉक्टर ने बताए शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने पर सबसे पहले कौन से लक्षण दिखते हैं, आप भी कर लें नोट
यह भी पढ़ें- पूरी नींद लेने के बाद भी दिनभर रहते हैं थके हुए? तो इन 5 कारणों पर जरूर दें ध्यान
Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।