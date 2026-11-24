लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आते ही सर्दी-खांसी होना एक बेहद आम बात है, लेकिन परेशानी तब बढ़ जाती है, जब यह खांसी लंबे समय तक आपका पीछा नहीं छोड़ती और आपकी डेली लाइफ को बुरी तरह प्रभावित करने लगती है। ठंडी हवा, कमजोर इम्युनिटी और हमारे गलत लाइफस्टाइल के कारण बार-बार गला खराब होना, सीने में जकड़न, कमजोरी महसूस होना और नींद पूरी न हो पाना इसके आम लक्षण हैं।

अक्सर हम इस जिद्दी खांसी से बचने के लिए सिर्फ दवाइयों के भरोसे बैठ जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी रोजमर्रा की आदतों में कुछ छोटे और आसान सुधार करके, बिना ज्यादा दवाओं के भी इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है? आइए जानते हैं उन घरेलू और असरदार बदलावों के बारे में जो आपको इस सर्दी खांसी से राहत दिलाएंगे।

गुनगुना पानी और हर्बल ड्रिंक्स को बनाएं साथी ठंड के मौसम में शरीर को अंदर से गर्म रखना बहुत जरूरी है। अगर आप दिनभर गुनगुना पानी पीते हैं, तो इससे आपका गला साफ रहता है और जमा हुआ बलगम आसानी से ढीला होकर बाहर निकल जाता है। इसके अलावा अपनी रूटीन में अदरक-तुलसी की चाय, हल्दी वाला दूध या दालचीनी का काढ़ा जरूर शामिल करें। ये ड्रिंक्स इम्युनिटी बढ़ाते हैं और खांसी में जादुई राहत देते हैं।

ठंडी चीजों से कर लें पूरी तरह तौबा अगर आपको खांसी है, तो फ्रिज का ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और बहुत ज्यादा ठंडी चीजों से बिल्कुल दूर रहें। ये चीजें आपकी खांसी को और बिगाड़ सकती हैं। सर्दियों में हमेशा ताजा और हल्का गर्म खाना ही खाएं। इससे गले की इरिटेशन कम होती है और इंफेक्शन तेजी से ठीक होता है।

घर की हवा में बनाए रखें नमी सर्दियों में हवा काफी रूखी हो जाती है, जिसकी वजह से गला सूखता है और खांसी का धसका ज्यादा लगता है। इससे बचने के लिए अपने कमरे में ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें। अगर वो न हो, तो कमरे में पानी से भरा एक बर्तन रख दें, ताकि हवा में नमी बनी रहे। साथ ही, धूल, धुएं और स्मोक से खुद को बचाएं क्योंकि ये आपके फेफड़ों को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं।

अपनी डाइट में करें ये जरूरी बदलाव अपनी इम्युनिटी को मजबूत बनाने के लिए विटामिन-सी से भरपूर फल खाएं, जैसे- आंवला, संतरा, कीवी और अमरूद। इसके अलावा शहद, लहसुन और अदरक का सेवन करें, क्योंकि इनमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण खांसी से लड़ने में बेहद फायदेमंद होते हैं। ध्यान रहे कि ज्यादा तला-भुना और जंक फूड खाने से बचें, क्योंकि यह शरीर में कफ को बढ़ा सकता है।

भाप और गरारे का अचूक नुस्खा दिन में कम से कम एक बार भाप जरूर लें। इससे आपकी बंद नाक खुलती है और गले की सूजन में आराम मिलता है। इसके साथ ही, गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारे करने की आदत डालें। यह गले के बैक्टीरिया को खत्म करता है और खांसी में तुरंत आराम पहुंचाता है।

पर्याप्त नींद और पूरा आराम है जरूरी जब हमारी नींद पूरी नहीं होती, तो शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत कमजोर पड़ जाती है। इसलिए जल्दी रिकवर होने के लिए रोजाना 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें और अपने शरीर को पूरा आराम दें।