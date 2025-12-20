सिर्फ फेफड़े ही नहीं, आंखों को भी निगल रही जहरीली हवा; आई स्पेशलिस्ट से जानें बचाव के सटीक तरीके

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब स्तर पर बना हुआ है। साथ ही बढ़ती ठंड की वजह से होने वाले कोहरे ने लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी है। ऐसे में प्रदूषण की वजह से होने वाली समस्याओं में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जहरीली हवा का सेहत के साथ-साथ आंखों पर भी बुरा असर हो रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बारे में जब हमने डॉ. अग्रवाल आई हॉस्पिटल, नई दिल्ली में सीनियर कंसल्टेंट ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट डॉ. प्रभजोत कौर से बात की, तो उन्होंने बताया कि शहर में स्मॉग के कारण प्रदूषण से जुड़ी आंखों की समस्याओं में बढ़ोतरी हो रही है। हवा में मौजूद सूक्ष्म कण जैसे कई सारे कारक इसकी मुख्य वजह है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार में-

आंखों के लिए हानिकारक प्रदूषण डॉक्टर बताते हैं कि हवा में मौजूद सूक्ष्म कण, वाहनों से निकलने वाला धुआं, धूल और केमिकल तत्व सिर्फ फेफड़ों और दिल को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि आंख की नाज़ुक सतह को भी नुकसान पहुंचाते हैं।