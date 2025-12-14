सिर्फ ब्रश करने से नहीं चलेगा काम, अगर दांतों को रखना है कैविटी फ्री, तो नोट कर लें देखभाल का सही तरीका

(Picture Courtesy: Freepik)

दिन में दो बार ब्रश करें- सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ब्रश करना जरूरी है। रात को दांत साफ किए बिना सोना बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है और कैविटी की संभावना बढ़ाता है।

सही तकनीक अपनाएं- ब्रश करते समय धीरे-धीरे गोलाकार मूवमेंट में 2-3 मिनट तक साफ करें। तेजी से ब्रश करना या हार्ड ब्रश इस्तेमाल करना दांतों की इनेमल और मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है।

डेली फ्लॉस करें- फ्लॉसिंग से दांतों के बीच फंसी गंदगी और प्लाक निकल जाता है, जिसे ब्रशिंग अकेले साफ नहीं कर पाती। यह मसूड़ों की सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

माउथवॉश का इस्तेमाल करें- एंटीबैक्टीरियल माउथवॉश बैक्टीरिया को खत्म करता है और सांसों को ताजा रखता है। खासकर उन लोगों के लिए जरूरी है जिन्हें मुंह की बदबू की प्रॉब्लम रहती है।

शुगर सीमित मात्रा में खाएं- ज्यादा मीठा खाने से दांतों पर बैक्टीरिया की परत जम जाती है, जो एसिड बनाकर दांतों को कमजोर करती है। कोल्ड ड्रिंक्स और कैंडीज से दूरी बनाए रखें।

पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें- कैल्शियम, फॉस्फोरस और विटामिन-डी दांतों के लिए जरूरी हैं। दूध, दही, पनीर, बादाम, हरी सब्जियां और तिल इनके अच्छे सोर्स हैं।

पर्याप्त पानी पिएं- खाना खाने के बाद पानी पीने से दांतों में फंसे कण निकल जाते हैं और मुंह का पीएच बैलेंस बना रहता है। पानी लार को भी एक्टिव रखता है जो नेचुरल क्लींजर का काम करती है।

तंबाकू और धूम्रपान से बचें- यह न केवल दांतों को पीला बनाते हैं, बल्कि मसूड़ों की बीमारी और मुंह के कैंसर का भी खतरा बढ़ाते हैं।

दांतों का सही इस्तेमाल करें- कभी बोतल खोलना, पैकेट फाड़ना या पेन काटना दांतों से न करें। इससे दांत टूट सकते हैं या दरार आ सकती है।