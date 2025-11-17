Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'सेहत' की गारंटी है रसोई का यह 'सीक्रेट' मसाला, फायदे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    जीरा, भारतीय रसोई का एक ऐसा साधारण मसाला है जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर लोग इसके अद्भुत फायदों से अनजान रहते हैं। जी हां, यह सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि सेहत से जुड़ी कई समस्याओं का एक घरेलू इलाज भी है। आइए, जानते हैं इसके कुछ गजब फायदों के बारे में।

    prefferd source google
    Hero Image

    कई बीमारियों का इलाज है यह किचन का यह जादुई मसाला (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन किचन में कई ऐसे मसाले हैं, जो सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाते, बल्कि सेहत के लिए किसी खजाने से कम नहीं हैं। इन्हीं मसालों में एक है– जीरा। जी हां, यह छोटा-सा बीज सदियों से हमारी दादी-नानी के घरेलू नुस्खों का अहम हिस्सा रहा है। अगर आप इसके फायदों (Cumin Benefits) को जान लेंगे, तो इसे अपनी डाइट में शामिल किए बिना नहीं रह पाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jeera Benefits

    (Image Source: AI-Generated)

    क्यों फायदेमंद है जीरा?

    पाचन तंत्र का सच्चा दोस्त

    जीरा मुख्य रूप से आपके पाचन तंत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आपको अपच, गैस या पेट फूलने जैसी समस्याएं हैं, तो जीरा आपके लिए रामबाण है। यह पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करता है, जिससे भोजन को पचाना आसान हो जाता है। खाने के बाद एक चुटकी भुना हुआ जीरा चबाना या जीरा पानी पीना तुरंत राहत दे सकता है।

    वजन घटाने में मददगार

    अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जीरा को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। जीरा शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करता है। रोज सुबह खाली पेट जीरा पानी पीने से शरीर की चर्बी तेजी से कम होती है। यह न सिर्फ आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, बल्कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करता है।

    आयरन का खजाना

    जीरा आयरन का एक बेहतरीन सोर्स है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। आयरन की कमी से अक्सर थकान और कमजोरी महसूस होती है, जिसे एनीमिया कहते हैं। खासकर महिलाओं के लिए, जो अक्सर आयरन की कमी से जूझती हैं, जीरा का नियमित सेवन खून की कमी को पूरा करने और शरीर में ऊर्जा बनाए रखने में बहुत फायदेमंद है।

    अच्छी नींद का उपाय

    कई शोधों में यह पाया गया है कि जीरा अनिद्रा या नींद न आने की समस्या को दूर करने में भी सहायक है। इसमें कुछ ऐसे ऑयल और कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो मन को शांत करते हैं और तनाव को कम करते हैं। अगर आप रात को सोने से पहले एक गिलास गुनगुने पानी में जीरे का पाउडर मिलाकर पीते हैं, तो आपको गहरी और अच्छी नींद आ सकती है।

    त्वचा को बनाए चमकदार

    जीरा के अंदर विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आपकी त्वचा के लिए चमत्कार कर सकते हैं। यह त्वचा को फ्री-रेडिकल्स से बचाता है और त्वचा को चमकदार और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मुंहासों और त्वचा की जलन को भी कम करते हैं।

    कैसे करें इस्तेमाल?

    जीरे का इस्तेमाल करने के कई आसान तरीके हैं:

    • जीरा पानी: एक चम्मच जीरा रात भर पानी में भिगो दें और सुबह उबालकर पी लें।
    • भुना हुआ जीरा: इसे भूनकर पाउडर बना लें और दही या छाछ में मिलाकर खाएं।
    • तड़का: दाल और सब्जियों में तड़का लगाने के लिए इसका रोजाना इस्तेमाल करें।

    जीरा सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक औषधि है। इस छोटे से 'सीक्रेट' को अपनी रसोई और अपने जीवन का हिस्सा बनाकर आप सेहत की गारंटी पा सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- रोज सुबह खाली पेट पिएं हल्दी-काली मिर्च वाला मैजिकल पानी, आसपास भी नहीं भटकेगी कोई बीमारी

    यह भी पढ़ें- आपके किचन में मौजूद 4 चीजें हैं कई बीमारियों का तोड़, कार्डियोलॉजिस्ट ने गिनाए फायदे

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।