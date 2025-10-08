बिल्लियों की लार से हो सकती है कैट स्क्रैच डिजीज, ज्यादा लाड़–प्यार हो सकता है खतरनाक

By Niharika Pandey Harshita Saxena Edited By:

बिल्लियों के काटने या खरोंचने से 'कैट स्क्रैच डिजीज' हो सकती है, जो उनके लार में मौजूद बैक्टीरिया के कारण होती है। इसके लक्षणों में घाव पर लालिमा, सूजन, लिम्फ नोड्स में दर्द और फ्लू जैसे लक्षण शामिल हैं। बिल्ली के बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने वालों और घावों को तुरंत साफ न करने वालों को इसका अधिक खतरा होता है। आमतौर पर यह बीमारी एंटीबायोटिक्स से या अपने आप ठीक हो जाती है। बचाव के लिए घावों की सफाई और पालतू बिल्लियों का टीकाकरण महत्वपूर्ण है।