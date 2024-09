मोबाइल को तकिए के पास ही रखकर सो जाते हैं आप, तो वक्त रहते जान लीजिए इसके गंभीर नुकसान

सोने से पहले फोन स्क्रॉल करने की आदत तो हर किसी को लगी हुई है। ऐसे में अगर आप भी सोने से पहले मोबाइल को तकिए नीचे रख देते हैं तो मानकर चलिए कि आप सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ (Dangers of Sleeping with Your Phone) कर रहे हैं। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि कैसे यह साइलेंट किलर बनकर आपके अंग-अंग को बीमार बना सकता है।