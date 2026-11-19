लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि मजबूत हड्डियों के लिए केवल कैल्शियम लेना ही काफी है, लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है। हड्डियों का स्वास्थ्य कई पोषक तत्वों, नियमित शारीरिक गतिविधि और हेल्दी लाइफ स्टाइल पर निर्भर करता है।

अगर शरीर को केवल कैल्शियम मिले, लेकिन उसे अब्जॉर्ब करने और हड्डियों तक पहुंचाने वाले दूसरे पौष्टिक तत्वों की कमी हो, तो हड्डियां समय के साथ कमजोर हो सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ जरूरी बातें, जिन्हें हर व्यक्ति को अपनी हड्डियों की सुरक्षा के लिए समझना चाहिए।

विटामिन-डी है कैल्शियम का साथी कैल्शियम तभी प्रभावी ढंग से शरीर में अब्जॉर्ब होता है, जब शरीर में भरपूर मात्रा में विटामिन-डी मौजूद हो। इसकी कमी होने पर कैल्शियम का फायदा कम हो जाता है। रोज सुबह की हल्की धूप लेना और डॉक्टर की सलाह के अनुसार विटामिन-डी से भरपूर डाइट या सप्लीमेंट लेना फायदेमंद होता है।

प्रोटीन भी है बेहद जरूरी हड्डियों का ढांचा केवल कैल्शियम से नहीं बनता, बल्कि उसमें प्रोटीन भी अहम भूमिका निभाता है। दालें, पनीर, दूध, दही, अंडे, सोया और अन्य प्रोटीन से भरपूर दूसरे फूड्स हड्डियों की मजबूती बनाए रखने में मदद करते हैं।

मैग्नीशियम और विटामिन-के को नजरअंदाज न करें मैग्नीशियम हड्डियों के निर्माण और कैल्शियम के संतुलन में मदद करता है, जबकि विटामिन-के कैल्शियम को सही जगह यानी हड्डियों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवे, बीज और साबुत अनाज इनके अच्छे सोर्स हैं।

नियमित एक्सरसाइज है जरूरी मजबूत हड्डियों के लिए सिर्फ अच्छा खाना काफी नहीं है। रोज 30-40 मिनट वॉक, सीढ़ियां चढ़ना, हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट-बेयरिंग एक्सरसाइज बोन डेनसिटी को बनाए रखती है। ज्यादा नमक, सॉफ्ट ड्रिंक और धूम्रपान से बचें बहुत ज्यादा मात्रा में नमक, शुगर से भरपूर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ज्यादा शराब और स्मोकिंग हड्डियों से कैल्शियम के नुकसान को बढ़ाते हैं। इसलिए इन्हें सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। उम्र और हार्मोनल बदलाव महिलाओं में मेनोपॉज के बाद और बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां तेजी से कमजोर होती हैं। ऐसे में समय-समय पर बोन हेल्थ की जांच, हेल्दी डाइट और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।