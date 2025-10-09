Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्विमिंग करते समय रखें इन बातों का ध्यान, तभी मिलेगा पूरा फायदा और दोगुना मजा

    By Digital DeskEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 08:31 AM (IST)

    स्विमिंग एक बेहतरीन फुल-बॉडी वर्कआउट है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद है। यह दिल को मजबूत करता है, मांसपेशियों को बनाता है और कैलोरी बर्न करता है। इसका पूरा लाभ उठाने के लिए सुरक्षित और सही तरीके से अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। वॉर्मअप, सही गियर, हाइड्रेशन, ट्रेनर की निगरानी और पूल सुरक्षा जैसे सुझावों का पालन करके आप स्विमिंग को ज्यादा प्रभावी और सेफ बना सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। स्विमिंग एक बेहतरीन फुल-बॉडी वर्कआउट है जो न केवल शरीर को फिट रखता है, बल्कि मेंटल स्ट्रेस को भी दूर करता है। यह दिल की सेहत सुधारने, मसल्स को मजबूत बनाने और कैलोरी बर्न करने का प्रभावी तरीका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसकी खास बात यह है कि स्विमिंग हर उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त होती है, चाहे फिटनेस के लिए हो या मनोरंजन के लिए। लेकिन इसके सभी फायदे तभी मिल सकते हैं जब इसे सुरक्षित, संतुलित और सही तरीके से किया जाए। यहां बताए गए कुछ सुझाव आपकी स्विमिंग को और अधिक असरदार और सेफ बनाने में मदद करेंगे। तो आईए जानते हैं इनके बारे में

    सही तरीके से वॉर्मअप करें

    स्विमिंग शुरू करने से पहले 5-10 मिनट तक हल्की स्ट्रेचिंग और वॉर्मअप जरूर करें। इससे मसल्स एक्टिव होती हैं, जिससे चोट लगने का खतरा कम हो जाता है।

    सही स्विमिंग गियर का चयन करें

    एक अच्छा स्विमसूट, वाटरप्रूफ गॉगल्स और स्विमिंग कैप आपकी सुविधा और सेफ्टी दोनों सुनिश्चित करते हैं। सही गियर आपको सहज और आत्मविश्वासी बनाता है।

    स्विमिंग से पहले और बाद में शॉवर लें

    पूल में जाने से पहले नहाना स्वच्छता बनाए रखने में मदद करता है, जबकि बाद में नहाने से क्लोरीन के प्रभाव से त्वचा और बालों की रक्षा होती है।

    हाइड्रेटेड रहना न भूलें

    स्विमिंग के दौरान शरीर से पसीने के रूप में पानी की हानि होती है, इसलिए स्विमिंग से पहले और बाद में पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स जरूर लें।

    ट्रेनर की निगरानी में अभ्यास करें

    अगर आपने कुछ समय पहले ही स्वीमिंग शुरू की हैं तो स्विमिंग कोच या लाइफगार्ड की निगरानी में ही पूल में जाएं। इससे तकनीक सुधारने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलती है।

    थकान महसूस होने पर ब्रेक लें

    लगातार तैरने से मांसपेशियां थक सकती हैं। बीच-बीच में रुककर सांस लें और शरीर को आराम दें।

    त्वचा और बालों की देखभाल करें

    स्विमिंग से पहले बालों में तेल लगाएं और बाद में माइल्ड शैम्पू व मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करें जिससे ड्रायनेस से बचा जा सके।

    पूल की सफाई और सुरक्षा जांचें

    पूल में उतरने से पहले उसकी गहराई, सफाई और सुरक्षा इंतजामों की जांच जरूर करें, जिससे कोई जोखिम न रहे।

    स्विमिंग एक मजेदार और सेहतमंद एक्टिविटी है, लेकिन सुरक्षा और सतर्कता को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यहां बताए गए सुझावों को अपनाकर आप न केवल अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, बल्कि स्विमिंग के हर पल को सुरक्षित और यादगार बना सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- सिर्फ 30 मिनट की Swimming दिल-ओ-दिमाग में फूंक देगी जान, शरीर को मिलेंगे 7 बड़े फायदे

    यह भी पढ़ें- मेंटल हेल्थ बेहतर बना सकता है पानी, जानें क्या है यह Blue Mind Theory और इसके फायदे