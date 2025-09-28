Language
    अगले 25 सालों में कैंसर से मौतों में होगी बढ़ोतरी, एक करोड़ के पार पहुंच सकते हैं मामले

    By Jagran News Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 09:09 AM (IST)

    कैंसर एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जिसके मामले धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। हाल ही में हुई एक स्टडी के मुताबिक साल 2050 तक कैंसर के मामलों में 75 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है जो कि काफी चिंता का विषय है। इतना ही नहीं इस स्टडी के मुताबिक कैंसर के नए मामलों में भी 61 प्रतिशत तक वृद्धि होने की आशंका है।

    कैंसर के मामलों में हो सकती है तेजी से बढ़ोतरी (Picture Courtesy: Freepik)

    प्रेट्र, नई दिल्ली। एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार, कैंसर से होने वाली वार्षिक मौतें अगले 25 वर्षों में लगभग 75 प्रतिशत बढ़कर एक करोड़ 86 लाख तक पहुंच सकती हैं, जिसमें देश की आर्थिक वृद्धि और बढ़ती उम्र की जनसंख्या प्रमुख कारण हैं। यह अध्ययन द लैंसेट पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। 2050 तक कैंसर के नए मामलों में 61 प्रतिशत की वृद्धि होकर तीन करोड़ पांच लाख तक पहुंचने का अनुमान है।

    शोधकर्ताओं ने यह भी अनुमान लगाया है कि 1990 से कैंसर से होने वाली मौतों में 74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो एक करोड़ चार लाख तक पहुंच गई है। वहीं कैंसर के नए मामलों की संख्या दोगुनी होकर 2023 में एक करोड़ 85 लाख से अधिक तक पहुंच गई है, जिसमें अधिकांश प्रभावित लोग निम्न और मध्य आय वाले देशों में हैं।

    भारत में 1990-2023 के बीच कैंसर दरों में 26.4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो दुनिया में सबसे अधिक है। वहीं, चीन में कैंसर की दरों में 18.5 प्रतिशत की कमी आई है। टीम ने बताया कि दुनिया भर में कैंसर से होने वाली 40 प्रतिशत से अधिक मौतें 44 जोखिम कारकों से जुड़ी हैं, जिन्हें संबोधित किया जा सकता है, जैसे कि तंबाकू का उपयोग, अस्वस्थ आहार और हाई ब्लड सुगर, जिससे रोकथाम का अवसर मिलता है।

    204 देशों और क्षेत्रों के डाटा का विश्लेषण

    अध्ययन की प्रमुख लेखिका व वाशिंगटन विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य मैट्रिक्स व मूल्यांकन संस्थान (आइएचएमइ ) से डा. लिसा फोर्स ने कहा, कार्रवाई की स्पष्ट आवश्यकता के बावजूद कैंसर की नियंत्रण नीतियों व कार्यान्वयन को वैश्विक स्वास्थ्य में प्राथमिकता नहीं दी गई है और कई स्थानों पर इस चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जीबीडी अध्ययन 204 देशों व क्षेत्रों के डाटा का विश्लेषण करता है ताकि रोगों में प्रवृत्तियों व पैटर्न को समझा जा सके और स्वास्थ्य हानि और खतरे को स्थानों व समय के अनुसार मापा जा सके।

    आने वाले दशकों में कैंसर के बढ़ सकते हैं मामले

    शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि 1990 से 2023 के बीच दुनिया भर में कुल मृत्यु दर में 24 प्रतिशत की कमी आई है। हालांकि, उच्च और निम्न आय वाले देशों के बीच कमी की दर में असमानताएं देखी गई हैं। नए मामलों की दर निम्न आय (24 प्रतिशत की वृद्धि) और निम्न मध्य आय वाले देशों (29 प्रतिशत की वृद्धि) में दर्ज की गई, जो कम संसाधनों वाले क्षेत्रों में असमान वृद्धि को उजागर करती है। कैंसर वैश्विक स्तर पर रोगों की कुल मात्रा में एक अहम योगदान देने वाला बना हुआ है और अध्ययन यह दर्शाता है। कि आने वाले दशकों में कैंसर के मामले काफी बढ़ने की उम्मीद है, विशेष रूप से सीमित संसाधनों वाले देशों में।

