चावल दोबारा गर्म करते समय यह एक गलती बना सकती है फूड पॉइजनिंग का शिकार, बता रही हैं न्यूट्रिशनिस्ट

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि बासी चावल को लेकर की गई एक छोटी-सी लापरवाही आपको गंभीर फूड पॉइजनिंग का शिकार बना सकती है। जी हां, डबल बोर्ड-सर्टिफाइड एमडी और न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. एमी शाह ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए लोगों को आगाह किया है।

उनका कहना है कि चावल को दोबारा गर्म करते समय हम अक्सर एक ऐसी गलती कर बैठते हैं, जिससे पेट का इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। डॉ. एमी के अनुसार, "यह गलती आपको बीमार कर सकती है और गंभीर मामलों में आपको अस्पताल भी जाना पड़ सकता है।"

View this post on Instagram A post shared by Dr. Amy Shah (@dramyshah) क्या फ्रिज में चावल रखना सही है? सबसे पहले डॉ. एमी ने एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ा है। कई लोग सोचते हैं कि फ्रिज में रखे चावल खाना सेहत के लिए खराब है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। डॉ. एमी बताती हैं, "चावल को फ्रिज में रखना वास्तव में आपके लिए अच्छा है।" जब आप चावल पकाने के बाद उसे ठंडा करके रात भर फ्रिज में रखते हैं, तो उसका कुछ स्टार्च 'रेसिस्टेंट स्टार्च' में बदल जाता है। यह आपकी आंतों के लिए बहुत फायदेमंद है, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है और पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है।