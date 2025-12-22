Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चावल दोबारा गर्म करते समय यह एक गलती बना सकती है फूड पॉइजनिंग का शिकार, बता रही हैं न्यूट्रिशनिस्ट

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 12:26 PM (IST)

    भारतीय घरों में चावल एक मुख्य भोजन है और अक्सर खाने के बाद थोड़े बहुत चावल बच ही जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग इसे अगले दिन खाने के लिए रख लेते हैं ...और पढ़ें

    Hero Image

    कहीं आप भी तो नहीं कर रहे चावल दोबारा गर्म करते समय ये गलती? (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि बासी चावल को लेकर की गई एक छोटी-सी लापरवाही आपको गंभीर फूड पॉइजनिंग का शिकार बना सकती है। जी हां, डबल बोर्ड-सर्टिफाइड एमडी और न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. एमी शाह ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए लोगों को आगाह किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उनका कहना है कि चावल को दोबारा गर्म करते समय हम अक्सर एक ऐसी गलती कर बैठते हैं, जिससे पेट का इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। डॉ. एमी के अनुसार, "यह गलती आपको बीमार कर सकती है और गंभीर मामलों में आपको अस्पताल भी जाना पड़ सकता है।"

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Dr. Amy Shah (@dramyshah)

    क्या फ्रिज में चावल रखना सही है?

    सबसे पहले डॉ. एमी ने एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ा है। कई लोग सोचते हैं कि फ्रिज में रखे चावल खाना सेहत के लिए खराब है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है।

    डॉ. एमी बताती हैं, "चावल को फ्रिज में रखना वास्तव में आपके लिए अच्छा है।" जब आप चावल पकाने के बाद उसे ठंडा करके रात भर फ्रिज में रखते हैं, तो उसका कुछ स्टार्च 'रेसिस्टेंट स्टार्च' में बदल जाता है। यह आपकी आंतों के लिए बहुत फायदेमंद है, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है और पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है।

    तो फिर खतरा कहां है?

    असली खतरा फ्रिज में रखने से नहीं, बल्कि फ्रिज में रखने से पहले की लापरवाही से है।

    डॉ. शाह के मुताबिक, "सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग पके हुए चावल को दिन भर बाहर (कमरे के तापमान पर) छोड़ देते हैं।" बहुत से लोग ऐसा करते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन चावल को लंबे समय तक बाहर छोड़ने से उसमें 'बैसिलस सेरियस' नामक हानिकारक बैक्टीरिया तेजी से पनपने लगते हैं।

    मेडिकल स्कूल में भी डॉक्टर्स को इस खतरे के बारे में विशेष रूप से पढ़ाया जाता है। अगर चावल खराब हो गया, तो यह गंभीर फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है।

    चावल खाने का सही और सुरक्षित तरीका

    डॉ. एमी शाह ने चावल को सुरक्षित रूप से खाने और स्टोर करने का एक बहुत ही सिंपल रूल बताया है, जिसे हर किसी को फॉलो करना चाहिए:

    • जल्दी ठंडा करें: चावल पकाने के बाद उसे ज्यादा देर बाहर न छोड़ें, उसे जल्दी ठंडा करें।
    • फ्रिज में रखें: ठंडा होते ही उसे एक एयर-टाइट (ढक्कन बंद) डिब्बे में डालकर फ्रिज में रख दें।
    • सिर्फ एक बार गर्म करें: जब आप इसे दोबारा खाएं, तो इसे केवल एक ही बार र्गर्म करें। बार-बार गर्म करना खतरनाक हो सकता है।

    यह भी पढ़ें- क्या सेहत के लिहाज से सही है बचे हुए चावल खाना? यहां पढ़ लें इसके फायदे और नुकसान

    यह भी पढ़ें- खाने के बाद बच गए हैं चावल, तो फेंके नहीं! बनाएं मिनटों में तैयार होने वाली ये टेस्टी डिशेज