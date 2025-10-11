वैज्ञानिकों ने खोजे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाले जीन्स, खुलेंगे बीमारियों के इलाज के नए रास्ते

प्रेट्र, नई दिल्ली। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर भोजन से ऊर्जा कैसे बनाता है या फिर क्यों कुछ लोगों को दिल की बीमारियां होने का ज्यादा खतरा होता है? इन सब सवालों का जवाब हमारे शरीर के भीतर छिपी एक जटिल प्रक्रिया में है, जिसे मेटाबॉलिज्म (चयापचय) कहते हैं।

हाल ही में, वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही रोमांचक खोज की है। उन्होंने 750 से ज्यादा ऐसे जीन्स का पता लगाया है जो हमारे खून में मौजूद छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स, जैसे लिपिड और अमीनो एसिड, को नियंत्रित करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हमारे शरीर की हर रासायनिक प्रक्रिया के लिए जरूरी हैं, जैसे भोजन को पचाना, शरीर का विकास और ऊर्जा बनाना।

क्यों है यह खोज इतनी खास? इस रिसर्च में यूके बायोबैंक से करीब 4.5 लाख लोगों के जेनेटिक डेटा का विश्लेषण किया गया, जिसमें यूरोपीय, अफ्रीकी और एशियाई मूल के लोग शामिल थे। सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने वाले ये जीन अलग-अलग वंशों और यहां तक कि पुरुषों और महिलाओं में भी लगभग एक जैसे पाए गए। इससे यह साबित होता है कि ये निष्कर्ष पूरी दुनिया की आबादी पर लागू हो सकते हैं।

इस रिसर्च से हमें कई बातें पता चली हैं: नए जीन्स की पहचान: वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे जीन्स भी मिले हैं जिनके बारे में पहले पता नहीं था कि वे मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह मानव स्वास्थ्य और बीमारियों को समझने का एक नया रास्ता खोलता है।

वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे जीन्स भी मिले हैं जिनके बारे में पहले पता नहीं था कि वे मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह मानव स्वास्थ्य और बीमारियों को समझने का एक नया रास्ता खोलता है। बीमारियों से संबंध: यह भी पता चला है कि ब्लड मॉलिक्यूल्स को नियंत्रित करने वाले ये जीन अक्सर उन जीन्स के साथ जुड़े होते हैं जो हमें किसी बीमारी का ज्यादा जोखिम देते हैं। दिल की बीमारियों पर असर इस खोज का सबसे बड़ा फायदा हृदय रोगों से लड़ने में हो सकता है। वैज्ञानिकों को एक 'वेग' (VEG) नाम का जीन मिला है जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल (एचडीएल) को नियंत्रित करता है। यह खोज दिल की बीमारियों को रोकने के लिए नई और असरदार दवाएं बनाने में मदद कर सकती है।

इस अध्ययन के मुख्य लेखक, मार्टिज जूड्समा का कहना है कि अब हम सैकड़ों ब्लड मॉलिक्यूल्स के जेनेटिक नियंत्रण को व्यवस्थित रूप से मैप कर सकते हैं, जो पहले कभी संभव नहीं था। यह हमें बीमारी के खतरे को समझने और मेटाबॉलिज्म में बदलाव लाने वाले जीन्स की पहचान करने में मदद करेगा।