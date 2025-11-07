सिर्फ धूप ही नहीं! विटामिन D की कमी के पीछे छिपे हैं ये 4 कारण, इन्हें पहचानना है जरूरी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है, जो हड्डियों को मजबूत रखने, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने, मांसपेशियों की कार्यक्षमता बनाए रखने और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित करने में मदद करता है।

आमतौर पर इसकी कमी के लिए सूर्य की रोशनी में कम समय बिताना प्रमुख कारण माना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कई छुपे हुए कारण हैं जो शरीर में विटामिन डी की कमी को जन्म दे सकते हैं।

आज मॉर्डन लाइफ स्टाइल में, कुछ बीमारियां और खानपान की आदतें इस पोषक तत्व की अवेलेबिलिटी को प्रभावित कर सकती हैं।तो आइए जानें ऐसे कुछ अन्य कारणों के बारे में,जो इसकी कमी के पीछे छुपे हो सकते हैं। पोषक तत्वों की कमी वाली डाइट अगर आप ऐसे फूड्स नहीं खाते जो विटामिन डी से भरपूर हों जैसे अंडे की जर्दी, फैटी मछली (जैसे साल्मन, ट्यूना), फोर्टिफाइड दूध और अनाज, मशरूम आदि, तो शरीर को यह जरूरी विटामिन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। वेजिटेरियन या वेगन डाइट लेने वालों को ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है क्योंकि इनके नेचुरल सोर्स सीमित हैं।

ज्यादा वजन या मोटापा शरीर में फैट सेल्स विटामिन डी को ‘ट्रैप’ कर लेती हैं, जिससे वह ब्लड सर्कुलेशन में नहीं पहुंच पाता। यही कारण है कि ओवरवेट या मोटे लोगों में अक्सर इसकी कमी पाई जाती है, भले ही वो धूप में पर्याप्त समय बिता रहे हों।