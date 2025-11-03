डेंगू ने Bigg Boss के घर में दी दस्तक, प्रणित मोरे हुए शिकार; आप भी जान लें लक्षण और बचाव के उपाय

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। टीवी का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो ‘Bigg Boss-19’ इन दिनों सिर्फ अपने ड्रामे और टास्क की वजह से नहीं, बल्कि एक घटना के कारण भी चर्चा में है। दरअसल, शो के जाने-माने कंटेस्टेंट प्रणित मोरे डेंगू से पीड़ित हो गए हैं, जिसके चलते उन्हें इलाज के लिए घर से बाहर जाना पड़ा है। प्रणित अपने ह्यूमर और बेबाक राय के लिए दर्शकों में काफी लोकप्रिय थे। उनके अचानक बाहर जाने से फैंस चिंतित हैं और सोशल मीडिया पर उनके जल्द ठीक होने की दुआएं लगातार की जा रही हैं।

डेंगू क्या है और कैसे फैलता है? डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर आमतौर पर दिन के समय काटता है और साफ पानी में पनपता है। बरसात के मौसम या उसके बाद डेंगू के मामले तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि घरों के आसपास जमा पानी मच्छरों के लिए बेस्ट जगह बन जाता है।

किसी को भी हो सकता है डेंगू प्रणित मोरे जैसे यंग और एक्टिव शख्स का डेंगू से बीमार होना इस बात की याद दिलाता है कि यह बीमारी सिर्फ कमजोर लोगों या बच्चों तक सीमित नहीं है। हेल्दी और फिट दिखने वाले व्यक्ति भी इससे प्रभावित हो सकते हैं।

डेंगू के शुरुआती लक्षण अक्सर सामान्य वायरल फीवर जैसे लगते हैं: तेज बुखार

सिरदर्द और आंखों के पीछे दर्द

जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द

शरीर पर लाल चकत्ते

कमजोरी और भूख में कमी अगर समय रहते इलाज न मिले, तो यह डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम में बदल सकता है, जो जानलेवा हो सकता है।

डेंगू से बचाव के आसान उपाय पानी जमा न होने दें: घर की बालकनी, कूलर, फूलदान, गमलों की प्लेट या छत पर पानी इकट्ठा न होने दें।

घर की बालकनी, कूलर, फूलदान, गमलों की प्लेट या छत पर पानी इकट्ठा न होने दें। फुल आस्तीन के कपड़े पहनें: शरीर को ढकने वाले कपड़े मच्छरों से सुरक्षा देते हैं।

शरीर को ढकने वाले कपड़े मच्छरों से सुरक्षा देते हैं। मच्छर भगाने वाली चीजों का इस्तेमाल: क्रीम, स्प्रे या मच्छरदानी का प्रयोग करें।

क्रीम, स्प्रे या मच्छरदानी का प्रयोग करें। सुबह और शाम खास सावधानी रखें: यही वो समय होता है जब एडीज मच्छर सबसे ज्यादा सक्रिय होता है।

यही वो समय होता है जब एडीज मच्छर सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। बुखार होने पर खुद से दवा न लें: डेंगू में पेनकिलर या एस्पिरिन जैसी दवाएं खतरनाक हो सकती हैं। तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। सेलिब्रिटीज भी नहीं हैं सुरक्षित प्रणित मोरे का मामला यह दिखाता है कि डेंगू किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वह आम इंसान हो या सेलिब्रिटी। जिस तरह उनके फैंस उनके लिए दुआ कर रहे हैं, उसी तरह समाज को भी अब गंभीरता से यह समझने की जरूरत है कि रोकथाम इलाज से कहीं ज्यादा जरूरी है।

फैंस सोशल मीडिया पर प्रणित के मजेदार पलों के वीडियो शेयर कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वह जल्द ठीक होकर उसी ऊर्जा के साथ ‘बिग बॉस’ के घर में लौटेंगे, लेकिन उनके डेंगू से बीमार होने की खबर एक सार्वजनिक चेतावनी बन गई है- हमें अपने आसपास की साफ-सफाई पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए।