Dengue Prevention Tips: डेंगू से बचाव के लिए बरतें ये सावधानियां

Dengue Prevention Tips बारिश के मौसम में डेंगू की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। डेंगू मच्छरों से होने वाला बहुत ही खतरनाक बुखार है। सही समय पर इलाज न मिलने पर इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तो इस खतरनाक बुखार से बचे रहने के लिए बहुत जरूरी है मानसून में कुछ जरूरी सावधानियां बरतना। जिसके बारे में हम यहां जानेंगे।

Dengue Prevention Tips: डेंगू से बचाव में बरतें ये सावधानियां

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Dengue Prevention Tips: बरसात का मौसम आते ही डेंगू के मामले बढ़ने लगते हैं। दरअसल बारिश में जगह-जगह पानी भरने की वजह से डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं। समय रहते इसका इलाज न मिलने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार के भी कहा जाता है। इसके शुरुआती लक्षण नॉर्मल फ्यू या वायरल बुखार से मिलते-जुलते होते हैं, जिस वजह से लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, जब तबियत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है, तब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। इस लापरवाही और जानकारी की कमी की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। बारिश के मौसम में अगर आपको बुखार, सिर में तेज दर्द जैसी समस्याएं लगातार कई दिनों से बनी हुई हैं, तो तुरंत डेंगू का टेस्ट कराएं। साथ ही इससे बचाव के उपायों के बारे में भी जानना जरूरी है। डेंगू के लक्षण - मसल्स और ज्वॉइंट्स में पेन - सिर दर्द - बुखार - आंखों में दर्द - चक्कर आना - उल्टी जैसा महसूस होना डेंगू से बचने के उपाय 1. घर के आसपास या घर के अंदर भी पानी न जमा होने दें। गमलों, कूलर, रखे हुए टायर में पानी भर जाए, तो इसे तुरंत निकाल लें। साफ- सफाई का इन दिनों में खास ख्याल रखें। 2. कूलर में अगर पानी है, तो इसमें कैरोसिन तेल डालकर रखें, इससे मच्छर पनपने की संभावना कम हो जाती है। 3. पानी की टंकियों को खुला न छोड़े, अच्छी तरह ढककर रखें। 4. इन दिनों फुल स्लीव और पैरों को ज्यादा से ज्यादा ढकने वाले कपड़े पहनें। बच्चों को मच्छर से बचाने वाली क्रीम लगाकर ही बाहर भेंजें। 5. ऊपर बताए गए लक्षण लंबे समय तक बने रहे, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। डेंगू होने पर क्या करें और न करें - डेंगू होने पर ज्यादा से ज्यादा पानी और लिक्विड्स लें। - हल्का और सादा खाना खाएं। - बिना डॉक्टर की सलाह लिए दवाएं न लें। Pic credit- freepik

