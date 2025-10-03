खतरनाक हो सकती है शरीर में पोटेशियम की कमी, देर होने से पहले ही डाइट में शामिल कर लें 5 फूड्स

स्वस्थ रहने के लिए पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यह शरीर में फ्लूइड बैलेंस और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को नियंत्रित करता है जिससे नर्व्स मांसपेशियां और दिल ठीक से काम करते हैं। पोटेशियम की कमी से कई समस्याएं हो सकती हैं। कुछ फूड्स की मदद से पोटेशियम की कमी को दूर किया जा सकता है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हेल्दी रहने के लिए हमें कई सारे पोषक तत्वों की जरूरत होती हैं। ये पोषक तत्व हमारे शरीर के सही विकास में मदद करने के साथ-साथ सभी अंगों के सही तरह से फंक्शनिंग करने में भी मदद करते हैं। पोटेशियम इन्हीं जरूरी पोषक तत्वों में से एक है, जिसके बारे में लोग अक्सर कम ही बात करते हैं।

यही वजह है कि लोग अपनी डाइट में पोटेशियम इनटेक पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और इसलिए शरीर में कई बार इसकी कमी होने लगती है। शरीर में पोटेशियम की कमी होने पर कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि समय रहते इस कमी को पहचान कर दूर किया जाए। आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे क्यों जरूरी है पोटेशियम और कैसे दूर करें इसकी कमी-