    सावधान! शरीर में प्रोटीन की कमी के ये हैं 5 बड़े लक्षण, समय रहते कर लें पहचान

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 02:34 PM (IST)

    शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसकी कमी से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। प्रोटीन की कमी होने पर शरीर में कुछ सामान्य लक्षण नजर आते हैं। प्रोटीन मांसपेशियों बालों और नाखूनों को मजबूत रखने में मदद करता है। इसलिए इन लक्षणों को पहचानकर प्रोटीन युक्त आहार लेना आवश्यक है।

    शरीर में प्रोटीन की कमी के संकेत और लक्षण (Picture Credit- Freepik/Canva)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सेहतमंद रहने के लिए शरीर में सभी पोषक तत्वों का होना जरूरी है। पोषक तत्व न सिर्फ हमें हेल्दी बनाने में मदद करते हैं, बल्कि शरीर के सभी अंगों की सही तरीके से काम करने में भी मदद करते हैं। प्रोटीन इन्हीं जरूरी पोषक तत्वों में से एक है, जो न केवल मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, बल्कि स्किन बाल और हार्मोन की रिपेयरिंग के लिए भी जरूरी है।

    इसलिए जरूरी है कि अपनी डाइट में ऐसे फूड्स जरूर शामिल करें, जो प्रोटीन से भरपूर हो, ताकि शरीर को इसकी जल्दी मात्रा मिलती रहे। हालांकि इन दोनों लोगों का रहन-सहन और खानपान काफी ज्यादा बदल चुका है ऐसे में अक्सर लापरवाही और सेहत की अनदेखी की वजह से शरीर में प्रोटीन की कमी होने लगती है। शरीर में इस जरूरी पोषक तत्व का काम होना कई गंभीर समस्या का कारण बन सकता है।

    ऐसे में समय रहते प्रोटीन की कमी की पहचान पर इसे दूर करना बेहद आवश्यक है। प्रोटीन कम होने पर हमारा शरीर कुछ संकेत देता है, जिसकी मदद से हम यह पता लगा सकते हैं कि शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होने लगी है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ संकेत हो और लक्षणों के बारे में।

    बार-बार बीमार पड़ना

    इम्यून सिस्टम के सही तरीके से काम करने के लिए प्रोटीन बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर इसकी कमी होने लगे तो इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है। इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से हमारा शरीर बीमारी फैलने वाले में बैक्टीरिया और वायरस से लड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से हम बार-बार बीमार होने लगते हैं। अगर आप भी पिछले कुछ समय से लतागार बीमार हो रहे हैं, तो यह प्रोटीन की कमी का एक संकेत हो सकता है।

    भूख ज्यादा लगना

    अगर आपको कुछ समय से ज्यादा भूख लग रही है, तो इसे बिल्कुल भी अनदेखा न करें। ऐसा शरीर में प्रोटीन की कमी होने की वजह से हो सकता है। दरअसल, प्रोटीन ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे भूख लंबे समय तक शांत रहती हैं, लेकिन इसकी कमी होने पर ब्लड शुगर स्टेबल नहीं रहता, जिससे जल्दी-जल्दी भूख लगती है।

    कमजोरी या थकान होना

    कमजोरी और थकान प्रोटीन की कमी का एक प्रमुख लक्षण है। अगर आपको शरीर में कमजोरी और लगातार थकान महसूस होती है, तो यह संकेत है कि आपके शरीर में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रही है। अगर आप इन दिनों बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी या एक्स्ट्रा मेहनत को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो इस पर गंभीरता से ध्यान दें।

    जोड़ों में दर्द

    प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। ऐसे में जब शरीर को इसकी पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती, तो मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होने लगता है। प्रोटीन की कमी मांसपेशियों को कमजोर बना देती है, जिससे यह दर्द महसूस होता है। इसलिए जोड़ों और मांसपेशियों में होने वाले दर्द को नजरअंदाज न करें।

    बाल झड़ना या नाखून कमजोर होना

    मजबूत बालों और नाखूनों के लिए प्रोटीन बेहद जरूरी माना जाता है। ऐसे में जब शरीर में इसकी मात्रा कम होने लगती है, तो बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं और नाखून भी टूटने लगते हैं। अगर आपको भी बाल और नाखून कमजोर दिखाई दे रहे हैं, तो यह संकेत है कि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है।

