दीवाली के बाद इन लोगों के लिए बेहद नाजुक हैं अगले कुछ हफ्ते; जानिए किन लक्षणों पर तुरंत डॉक्टर से मिलना है सही

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं और रासायनिक प्रदूषकों के कारण वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, जिसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पटाखों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला कागज, गत्ता और प्लास्टिक न केवल प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ाते हैं, बल्कि इनके निर्माण में लगी फैक्ट्रियां भी प्रदूषण फैलाती हैं। आतिशबाजी के दुष्परिणामों में त्वचा का जलना, आंखों की रोशनी प्रभावित होना, हृदय और दमा का दौरा पड़ना, स्थायी बहरापन और यहां तक कि मृत्यु जैसी गंभीर घटनाएं हो सकती हैं।

डॉ. सूर्य कान्त (विभागाध्यक्ष, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, केजीएमयू, लखनऊ) बताते हैं कि पटाखों की जहरीली गैसें सिरदर्द, माइग्रेन, आंख और नाक की एलर्जी, उच्च रक्तचाप तथा हृदयाघात जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ा सकती हैं। यह मौसम भी वायु प्रदूषण के लिए अनुकूल माहौल बना देता है। सर्दी बढ़ने के साथ हवा की गति धीमी पड़ जाती है और सुबह कोहरा अधिक होता है, इसीलिए दिवाली के बाद, गले में खराश, खांसी और सांस फूलने के मामले बढ़ जाते हैं।

वायु प्रदूषण का सांस की बीमारियों पर असर भारत में लगभग चार करोड़ लोग अस्थमा और छह करोड़ लोग सीओपीडी से पीड़ित हैं। ऐसे मरीजों के लिए पटाखों का वायु प्रदूषण किसी दुःस्वप्न से कम नहीं होता। आतिशबाजी से निकलने वाला धुआं और सूक्ष्म धूलकण (पीएम2.5 और पीएम10) सांस के माध्यम से फेफड़ों में गहराई तक पहुंच जाते हैं। इससे एलर्जी, फेफड़ों में सूजन और श्वसन मार्ग में रुकावट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे सांस के रोगियों को दम घुटने, लगातार खांसी, सीने में जकड़न और दमा का गंभीर दौरा पड़ने की आशंका रहती है।

प्रदूषित वातावरण में मौजूद ओजोन तथा अन्य हानिकारक गैसें फेफड़ों की सतह को नुकसान पहुंचा सकती हैं और आक्सीजन के आदान-प्रदान की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। पहले से कमजोर फेफड़ों वाले मरीजों की स्थिति गंभीर हो सकती है। उड़ने वाली धूल, गंदगी और डस्ट माइट्स जैसे सूक्ष्म कण सांस के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अस्थमा, नाक की एलर्जी और अन्य श्वसन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए ये कण विशेष रूप से हानिकारक हो सकते हैं।