बच्चे, बुजुर्ग और अस्थमा के मरीज हो जाएं सावधान! दीवाली के प्रदूषण से खुद को बचाने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रोशनी के त्योहार दीवाली में जहां खुशियां मनाई जाती हैं, वहीं आतिशबाजी हवा में ऐसा जहर घोल देती है जो आम दिनों के वायु प्रदूषण से कहीं ज्यादा जानलेवा होता है।

जी हां, पटाखों का यह धुआं हमारी सांसों के जरिए फेफड़ों तक पहुंचकर उन्हें अंदरूनी चोट पहुंचा सकता है। आइए समझते हैं कि यह धुआं हमारे शरीर पर कैसे वार करता है।

सिर्फ धुआं नहीं, हवा में घुलता है धीमा जहर

जब हम फुलझड़ी, अनार, चर्खी या पटाखों की लड़ियां जलाते हैं, तो उनमें से भारी मात्रा में पार्टिकुलेट मैटर (PM) और कई तरह की खतरनाक गैसें बाहर आती हैं। यह प्रदूषण इतना भयानक रूप ले सकता है कि कई बार इसके आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की तय सुरक्षा सीमा को भी कई गुना पार कर जाते हैं।

(Image Source: AI-Generated) कई दिनों तक बना रहता है यह खतरा यह सोचना बिल्कुल गलत है कि अगली सुबह तक पटाखों का असर खत्म हो जाएगा। दरअसल, सर्दियों के मौसम में हवा की रफ्तार धीमी होती है और तापमान गिरा हुआ होता है। इस वजह से पटाखों का जहरीला धुआं आसमान में उड़ने के बजाय जमीन की सतह के बेहद करीब ठहर जाता है। नतीजा यह होता है कि हमें लगातार कई दिनों तक इसी दमघोंटू हवा में सांस लेनी पड़ती है।