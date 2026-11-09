बच्चे, बुजुर्ग और अस्थमा के मरीज हो जाएं सावधान! दीवाली के प्रदूषण से खुद को बचाने के लिए इन बातों का रखें ध्यान
दीवाली खुशियों का त्योहार है, लेकिन यह अपने साथ पटाखों का धुआं भी लेकर आता है, जो हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रोशनी के त्योहार दीवाली में जहां खुशियां मनाई जाती हैं, वहीं आतिशबाजी हवा में ऐसा जहर घोल देती है जो आम दिनों के वायु प्रदूषण से कहीं ज्यादा जानलेवा होता है।
जी हां, पटाखों का यह धुआं हमारी सांसों के जरिए फेफड़ों तक पहुंचकर उन्हें अंदरूनी चोट पहुंचा सकता है। आइए समझते हैं कि यह धुआं हमारे शरीर पर कैसे वार करता है।
सिर्फ धुआं नहीं, हवा में घुलता है धीमा जहर
जब हम फुलझड़ी, अनार, चर्खी या पटाखों की लड़ियां जलाते हैं, तो उनमें से भारी मात्रा में पार्टिकुलेट मैटर (PM) और कई तरह की खतरनाक गैसें बाहर आती हैं। यह प्रदूषण इतना भयानक रूप ले सकता है कि कई बार इसके आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की तय सुरक्षा सीमा को भी कई गुना पार कर जाते हैं।
(Image Source: AI-Generated)
कई दिनों तक बना रहता है यह खतरा
यह सोचना बिल्कुल गलत है कि अगली सुबह तक पटाखों का असर खत्म हो जाएगा। दरअसल, सर्दियों के मौसम में हवा की रफ्तार धीमी होती है और तापमान गिरा हुआ होता है। इस वजह से पटाखों का जहरीला धुआं आसमान में उड़ने के बजाय जमीन की सतह के बेहद करीब ठहर जाता है। नतीजा यह होता है कि हमें लगातार कई दिनों तक इसी दमघोंटू हवा में सांस लेनी पड़ती है।
किसे है इस प्रदूषण से सबसे ज्यादा नुकसान?
इस दूषित हवा का सबसे बुरा असर खासतौर पर तीन ग्रुप्स पर पड़ता है:
- छोटे बच्चे: बच्चों के फेफड़ों का विकास अभी हो ही रहा होता है, इसलिए वे इस जहरीले धुएं की चपेट में जल्दी आ जाते हैं।
- बुजुर्ग व्यक्ति: बढ़ती उम्र के कारण बुजुर्गों के फेफड़ों की काम करने की क्षमता घट जाती है, जिससे उन्हें प्रदूषण ज्यादा नुकसान पहुंचाता है।
- अस्थमा और COPD के मरीज: सांस की बीमारियों से जूझ रहे लोगों की श्वास नलियों में पहले से ही सूजन और संवेदनशीलता होती है। ऐसे में यह धुआं उनके लिए खांसी, सीने में जकड़न, सांस फूलने और घरघराहट जैसी तकलीफें काफी बढ़ा देता है।
बचाव ही है सबसे अच्छा इलाज
दीवाली का मजा तभी है जब आपकी सेहत दुरुस्त रहे। कमजोर और बीमार लोगों को बाहर निकलने से पहले हवा में प्रदूषण के स्तर का जरूर ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करें कि जहां ज्यादा धुआं हो, वहां बिना वजह न जाएं। अगर आपको सांस लेने में जरा भी दिक्कत या घुटन महसूस हो, तो घरेलू नुस्खों का इंतजार किए बिना तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।
(डॉ. विवेक नांगिया, साकेत स्थित मैक्स अस्पताल के पल्मोनोलॉजी विभाग के वाइस चेयरमैन और हेड हैं)
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