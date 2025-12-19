कहीं आप भी विज्ञापनों के जाल में फंसकर बच्चों को नहीं खिला रहे सप्लीमेंट्स? जानें इनकी सच्चाई

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल कई सारे विज्ञापनों में बच्चों के सप्लीमेंट की बात होती। कोई गमी के रूप में इसे प्रचारित कर रहा है तो कोई पाउडर के रूप में। लेकिन क्या वाकई बच्चों को भी ऊपर से सप्लीमेंट देने की जरूरत है?

यह सवाल उन पेरेंट्स के लिए और भी जरूरी हो जाता है, जिनके बच्चे खाने में नखरे करते हैं या हेल्दी खाने को देखकर नाक-मुंह सिकोड़ते हैं। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि क्या बच्चों को सप्लीमेंट देना चाहिए या उनकी डाइट ही इसे पूरा कर सकती है।

ये पोषक तत्व बच्चों के लिए हैं जरूरी बच्चों को काफी सारे विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे विटामिन ए,बी,सी,डी,ई और के। इसके साथ ही हेल्दी विकास के लिए बच्चों को फोलेट, कैल्शियम, आयोडिन, आयरन और जिंक की भी जरूरत होती है।

ये पोषक तत्व बच्चों के दिमाग और नर्व्स के डेवलपमेंट, आंखों की रोशनी, हड्डियों की मजबूती, इम्युनिटी, मेटाबॉलिज्म और सही वजन में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि, सेहतमंद बच्चों को ये सारे पोषक तत्व खाने से ही मिलने चाहिए, सप्लीमेंट से नहीं।