आंखों की रोशनी बढ़ाने में मददगार है अमरूद की पत्तियों से बनी हर्बल चाय, घर पर ऐसे करें तैयार
अमरूद की पत्तियां विटामिन-ए, विटामिन-सी, फ्लेवोनॉयड्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, जो रेटिना को पोषण देकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करती हैं। यह आंखों की थकान, सूजन और जलन कम करने के साथ मोतियाबिंद जैसी प्रॉब्लम्स से बचाव में भी सहायक है। इसकी चाय बनाने के लिए 8-10 ताजी पत्तियां धोकर 2 कप पानी में 7-8 मिनट उबालना होता है। आइए, विस्तार से जानते हैं इस बारे में।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अमरूद न सिर्फ एक स्वादिष्ट फल है, बल्कि इसकी पत्तियां भी औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। खासतौर पर आंखों की रोशनी बढ़ाने और उन्हें हेल्दी बनाए रखने में अमरूद की पत्तियों से बनी चाय बेहद फायदेमंद है। इसमें मौजूद विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य कई पोषक तत्व आंखों को पोषण देते हैं, आंखों की थकान को कम करते हैं और मोतियाबिंद जैसी प्रॉब्लम्स से बचाव में मदद करते हैं। ऐसे में, आइए बिना देर किए जानते हैं इस हर्बल चाय को घर पर बनाने का आसान तरीका और इसके फायदों के बारे में।
अमरूद की पत्तियों की चाय बनाने की विधि
सबसे पहले अमरूद की ताजी, हरी पत्तियां लें और उन्हें अच्छी तरह धोकर साफ कर लें, जिससे धूल-मिट्टी या कीटनाशक न रह जाए। अब एक पैन में 2 से तीन कप पानी डालकर उबालें। पानी उबलने लगे तो इसमें अमरूद की पत्तियां डाल दें। धीमी आंच पर 7-8 मिनट तक उबालें, जिससे पत्तियों के सारे पोषक तत्व पानी में मिल जाएं। गैस बंद करें और इस पानी को छलनी से छान लें। स्वाद के लिए इसमें शहद और नींबू का रस डाल सकते हैं। गर्मागर्म चाय को धीरे-धीरे पिएं।
आंखों के लिए फायदेमंद
विटामिन ए का सोर्स – अमरूद की पत्तियों में मौजूद विटामिन-ए रेटिना को मजबूत बनाता है और नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम को कम करने में सहायक है।
एंटीऑक्सीडेंट गुण – यह फ्री रेडिकल्स से आंखों की सुरक्षा करता है, जिससे मोतियाबिंद और उम्र संबंधी आंखों की बीमारियों का खतरा घटता है।
आंखों की थकान दूर करे – लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में थकान और सूखापन आ जाता है, जिसे यह चाय कम करने में मदद करती है।
सूजन और रेडनेस में राहत – इसमें मौजूद सूजन-रोधी गुण आंखों की रेडनेस और जलन को शांत करते हैं।
ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाए – यह आंखों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई को बेहतर बनाती है, जिससे आंखों की रौशनी क्लियर होती है।
अमरूद की पत्तियों की चाय एक सस्ती और ईजी नेचुरल हर्बल ड्रिंक है, जो आंखों की सेहत को बेहतर बनाने में मददगार है। नियमित रूप से सुबह या शाम इसे पीना आंखों की रोशनी बनाए रखने के साथ-साथ पूरे शरीर के लिए भी फायदेमंद है, लेकिन अगर आपको आंखों की कोई सीरियस प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
