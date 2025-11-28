आंखों की रोशनी बढ़ाने में मददगार है अमरूद की पत्तियों से बनी हर्बल चाय, घर पर ऐसे करें तैयार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अमरूद न सिर्फ एक स्वादिष्ट फल है, बल्कि इसकी पत्तियां भी औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। खासतौर पर आंखों की रोशनी बढ़ाने और उन्हें हेल्दी बनाए रखने में अमरूद की पत्तियों से बनी चाय बेहद फायदेमंद है। इसमें मौजूद विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य कई पोषक तत्व आंखों को पोषण देते हैं, आंखों की थकान को कम करते हैं और मोतियाबिंद जैसी प्रॉब्लम्स से बचाव में मदद करते हैं। ऐसे में, आइए बिना देर किए जानते हैं इस हर्बल चाय को घर पर बनाने का आसान तरीका और इसके फायदों के बारे में।

अमरूद की पत्तियों की चाय बनाने की विधि सबसे पहले अमरूद की ताजी, हरी पत्तियां लें और उन्हें अच्छी तरह धोकर साफ कर लें, जिससे धूल-मिट्टी या कीटनाशक न रह जाए। अब एक पैन में 2 से तीन कप पानी डालकर उबालें। पानी उबलने लगे तो इसमें अमरूद की पत्तियां डाल दें। धीमी आंच पर 7-8 मिनट तक उबालें, जिससे पत्तियों के सारे पोषक तत्व पानी में मिल जाएं। गैस बंद करें और इस पानी को छलनी से छान लें। स्वाद के लिए इसमें शहद और नींबू का रस डाल सकते हैं। गर्मागर्म चाय को धीरे-धीरे पिएं।