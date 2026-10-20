एक साल से छोटे बच्चे को भूलकर भी न दें शहद और घुट्टी! जानिए आयुर्वेद एक्सपर्ट क्यों दे रहे हैं यह चेतावनी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बच्चा रात में बार-बार रो रहा है, उसे पेट दर्द हो रहा है या खाना खाने में आनाकानी कर रहा है, तो सबसे पहले दादी-नानी के नुस्खे ही याद आते हैं। कभी पेट पर हल्की मालिश, कभी खाने-पीने में बदलाव, तो कभी सोने-जागने का समय ठीक करने की सलाह।

पीढ़ियों से चले आ रहे ये अनुभव केवल घरेलू परंपराएं नहीं, बल्कि बच्चों की जरूरतों और तकलीफ को करीब से समझने का तरीका भी हैं। बच्चों की देखभाल को उनकी उम्र, पाचन क्षमता, खानपान और दिनचर्या से जोड़कर देखा जाता है।

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) के कौमारभृत्य (बाल रोग) विभाग के प्रमुख प्रो. राजगोपाल एस. के अनुसार आयुर्वेद में बाल्यावस्था को क्षीरदा (जन्म से एक साल तक), क्षीरान्नादा (एक से तीन साल) और अन्नादा (तीन साल के बाद) में बांटा गया है, इसलिए उसकी देखभाल भी उसी के अनुसार होनी चाहिए।