प्रोटीन सप्लीमेंट्स को कहें अलविदा! रसोई में मौजूद ये 8 देसी ड्रिंक्स देंगे आपको दिनभर की फुल एनर्जी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। स्वस्थ शरीर, मजबूत मांसपेशियों, चमकती त्वचा और घने बालों के लिए प्रोटीन एक बेहद जरूरी पोषक तत्व है। अच्छी इम्युनिटी और ताकत पाने के लिए आजकल लोग अक्सर प्रोटीन सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि हमारी पारंपरिक भारतीय रसोई में ही ऐसे कई स्वादिष्ट और हेल्दी ड्रिंक्स मौजूद हैं, जो प्राकृतिक रूप से प्रोटीन का खजाना हैं?

ये देसी ड्रिंक्स न सिर्फ आपके शरीर को फौलादी ताकत देते हैं, बल्कि आपके पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखते हैं। अगर आप अपनी रोजमर्रा की डाइट में इनमें से रोजाना सिर्फ एक या दो ड्रिंक्स को शामिल कर लें, तो आपको दिनभर के लिए पर्याप्त प्रोटीन, इम्युनिटी और गजब की एनर्जी मिलेगी। आइए जानते हैं इन खास पारंपरिक ड्रिंक्स के बारे में।

सत्तू का शरबत भुने हुए चने से तैयार होने वाला सत्तू प्रोटीन का एक बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत है। गर्मियों के मौसम में इसका मीठा या नमकीन शरबत पीने से शरीर को तुरंत ठंडक मिलती है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे पीने के बाद लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है।

बादाम दूध बादाम सिर्फ दिमाग ही तेज नहीं करता, बल्कि यह प्रोटीन, कैल्शियम और हेल्दी फैट्स से भी भरपूर होता है। रात भर पानी में भीगे हुए बादाम को पीसकर दूध में मिलाकर पीने से शरीर को बेमिसाल ताकत मिलती है।

छाछ छाछ में प्रोटीन और कैल्शियम के साथ-साथ प्रोबायोटिक्स भी पाए जाते हैं, जो आपके पाचन को शानदार बनाए रखने के लिए बहुत फायदेमंद हैं। गर्मियों में रोजाना एक गिलास छाछ का सेवन शरीर के लिए बेहद लाभकारी होता है।

लस्सी दही से मथकर बनाई गई लस्सी प्रोटीन का एक बहुत अच्छा विकल्प है। आप अपनी पसंद के अनुसार मीठी या नमकीन लस्सी पी सकते हैं। यह आपके पेट को ठंडा रखने के साथ-साथ शरीर में ऊर्जा का स्तर भी बनाए रखती है।

मूंग दाल का सूप आप कुछ हल्का और पौष्टिक चाहते हैं, तो मूंग दाल का सूप बेहतरीन है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। इस पतले सूप को पीने से प्रोटीन के अलावा शरीर को कई जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स भी मिल जाते हैं।