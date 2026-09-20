सुपर-फास्ट और सुपर-हेल्दी! सुबह के लिए ये आसान प्रोटीन ब्रेकफास्ट, जो रखेंगे आपको दिनभर एनर्जेटिक

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सुबह का समय सबसे ज्यादा बिजी होता है। ऐसे में लोग अक्सर नाश्ता स्किप कर देते हैं या फिर जल्दी में कुछ अनहेल्दी खा लेते हैं। लेकिन दिन की सही शुरुआत के लिए प्रोटीन से भरपूर नाश्ता बेहद जरूरी है, क्योंकि यह आपको लंबे समय तक एनर्जेटिक रखता है, मसल्स को मजबूत बनाता है और बार-बार भूख लगने से बचाता है।

अच्छी बात यह है कि कुछ प्रोटीन से भरपूर हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस ऐसे हैं जो कम समय में तैयार हो जाते हैं और पोषण से भरपूर भी होते हैं।तो आइए जानते हैं इनके बारे में

बेसन चीला

बेसन में भरपूर प्रोटीन और फाइबर होता है। इसमें प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च जैसी सब्जियां मिलाकर चीला बनाएं। यह हल्का, टेस्टी और जल्दी बनने वाला नाश्ता है।

मूंग दाल चीला

रातभर भिगोई हुई मूंग दाल से बना चीला प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। यह पचने में आसान होता है और वजन घटाने वालों के लिए भी अच्छा विकल्प है।

ओट्स उपमा

ओट्स में प्रोटीन के साथ फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है। सब्जियों के साथ इसे बनाकर आप हेल्दी और संतुलित नाश्ता कर सकते हैं।

उबले अंडे

अंडे प्रोटीन का सबसे आसान और सस्ता स्रोत हैं। उबले अंडे आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं और यह लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं।

ग्रीक योगर्ट और नट्स

ग्रीक योगर्ट सामान्य दही से ज्यादा प्रोटीन से भरपूर होता है। इसमें बादाम, अखरोट और फल मिलाकर आप इसे और पौष्टिक बना सकते हैं।

पीनट बटर टोस्ट

ब्राउन ब्रेड पर पीनट बटर लगाकर तैयार किया गया टोस्ट इंस्टेंट एनर्जी देता है। यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें सुबह ज्यादा समय नहीं मिलता।

स्प्राउट्स सलाद

अंकुरित मूंग और चना प्रोटीन और विटामिन्स से भरपूर होते हैं। इसमें नींबू, नमक और हरी सब्जियां मिलाकर आप एक हेल्दी और फ्रेश नाश्ता बना सकते हैं।

पनीर भुर्जी

पनीर प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है। हल्के मसालों में बनी पनीर भुर्जी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ आपको लंबे समय तक एनर्जेटिक रखती है।

ये सभी ऑप्शंस न केवल जल्दी तैयार होते हैं बल्कि आपको दिनभर एक्टिव और फिट भी बनाए रखते हैं। इसलिए अपनी सुबह की शुरुआत पोषण से भरपूर नाश्ते के साथ जरूर करें।