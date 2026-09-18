युद्ध के मैदान और एक गलती से बना दाल बाटी चूरमा, दिलचस्प है इस राजस्थानी डिश की कहानी; रेसिपी भी है काफी आसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थानी खान-पान की बात करें और दाल बाटी चूरमा का नाम न लिया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये व्यंजन स्वाद में लाजावाब होते हैं और राजस्थान के इतिहास से भी इनका गहरा नाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसे पहली बार कैसे बनाया गया था?

दरअसल, दाल बाटी चूरमा एक साथ नहीं बनाए गए थे, बल्कि एक-एक करके इन्हें बनाया गया, जिन्होंने साथ मिलकर आज राजस्थान की मशहूर डिश दाल बाटी चूरमा को जन्म दिया। आइए जानें कैसे पहली बार बनाया गया था दाल बाटी चूरमा और इनकी रेसिपी।

सैनिकों ने बनाई बाटी बाटी का इतिहास लगभग आठवीं सदी से जुड़ा है। जब मेवाड़ में राजपूत अपनी पैठ जमाने के लिए युद्ध कर रहे थे। ऐसे में युद्ध के दौरान सैनिकों को ऐसा खाने की जरूरत थी, जो आसानी से बन जाए और ऊर्जा भी दे। इसके लिए सैनिक युद्ध पर जाने से पहले आटे की गोलियों को रेगिस्तान की रेत में दबा देते थे। दिनभर की धूप से रेत गर्म होती और इसके अंदर ही बाटी पक जाती थी। जब सैनिक युद्ध से आते, तो रेत के नीचे से बाटी निकालकर छाछ या दही के साथ खाते।

गुप्त साम्राज्य में बनी दाल बाटी के साथ खाई जाने वाली दाल का इतिहास गुप्त साम्राज्य से जुड़ा है। शाही रसोइयों ने पांच अलग-अलग तरह की दाल को मिलाकर ये दाल बनाई। इसमें मूंग, चना, तूर, उड़द और मसूर की दाल को मिलाया गया था। इस दिल को जीरा, लौंग और मसालों का छौंक लगाया गया, जिसके बाद इसे बाटी के साथ परोसा गया।