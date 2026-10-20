सेंधा नमक खा रहे हैं? आपकी हड्डियों को अंदर से खोखला कर देगी ये गलती; आज ही हो जाएं सावधान

आयोडीन थायरॉइड ग्रंथि को टी3 और टी4 हार्मोन बनाने में मदद करता है, जो मेटाबालिज्म को नियंत्रित करते हैं और सामान्य विकास तथा मस्तिष्क के विकास में सहायक होते हैं। वयस्कों को प्रतिदिन लगभग 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रतिदिन 250 माइक्रोग्राम आयोडीन लेने की सलाह देता है। गर्भावस्था में आयोडीन की गंभीर कमी से बच्चे के मस्तिष्क के विकास पर स्थायी रूप से बुरा असर पड़ सकता है। भारत में 'यूनिवर्सल साल्ट आयोडीजेशन' लागू करने से आयोडीन पोषण में काफी सुधार हुआ है। हालांकि, अभी भी हर व्यक्ति को पर्याप्त आयोडीन नहीं मिल रहा है, इसलिए लगातार जागरूकता और निगरानी बनाए रखना आवश्यक है। नमक लेते समय ध्यान दें कि पैकेट पर स्पष्ट रूप से 'आयोडीनयुक्त' लिखा हो। सेंधा नमक, गुलाबी नमक और समुद्री नमक आयोडीन के भरोसेमंद स्रोत नहीं हैं, जब तक कि उनमें अलग से आयोडीन न मिलाया गया हो। वयस्कों को सभी स्रोतों से मिलाकर, दिनभर में पांच ग्राम से कम नमक का सेवन करना चाहिए। अधिक आयोडीन पाने के लिए नमक की मात्रा नहीं बढ़ानी चाहिए। दूध, दही, अंडे और सीफूड से आयोडीन मिल सकता है। अगर आयोडीन की मात्रा पर्याप्त है, तो पत्तागोभी, फूलगोभी, ब्रोकली और सोया को सामान्य मात्रा में खाने से परहेज करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, आयोडीन की कमी होने पर इन चीजों का बहुत ज्यादा सेवन, खासकर कच्ची क्रूसिफेरस (गोभी वर्गीय) सब्जियों का सेवन, समस्या पैदा कर सकता है। अधिक मात्रा में आयोडीन युक्त सप्लीमेंट लेने या आयोडीन युक्त समुद्री शैवाल का बार-बार सेवन करने से थायरॉइड ग्रंथि की सक्रियता कम या अधिक हो सकती है या उसमें सूजन आ सकती है।