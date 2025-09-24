Navratri 2025: क्या डायबिटीज के मरीजों को खाना चाहिए साबुदाना? यहां पढ़ें इस सवाल का सही जवाब

नवरात्र के उपवास में फलाहार के लिए साबुदाने का खूब इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खीर खिचड़ी चिप्स जैसी कई चीजें व्रत के दौरान खूब खाई जाती हैं। लेकिन क्या साबुदाना डायबिटीज के मरीजों के लिए सुरक्षित (Is Sabudana Good for Diabetes) है या इससे नुकसान पहुंच सकता है? आइए जानते हैं इस सवाल का सही जवाब।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र (Navratri 2025) के त्योहार की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान कई लोग उपवास रखते हैं, जिसमें फलाहार के लिए साबुदाने की खीर या खिचड़ी बड़े चाव से खाई जाती है। लेकिन जब बात आती है डायबिटीज के मरीजों की तो सवाल आता है कि क्या वे भी बेफिक्र होकर साबुदाना खा सकते हैं?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि खान-पान में लापरवाही डायबिटीज के मरीजों के लिए भारी पड़ सकती है। आइए जानें साबुदाना ब्लड शुगर लेवल को कैसे प्रभावित करता है (Is Sabudana Good for Diabetes) और डायबिटीज के मरीजों के लिए यह कितना सुरक्षित है।