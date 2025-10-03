पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा! इन 4 बड़े लक्षणों से समय रहते करें पहचान और बचाव

ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अक्सर यह माना जाता है कि यह सिर्फ महिलाओं को होता है पर यह पुरुषों को भी हो सकता है। पुरुषों में ब्रेस्ट टिश्यूज होने के कारण वे भी इसका शिकार हो सकते हैं। इसके कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। समय पर जांच और सही सलाह से खतरे को कम किया जा सकता है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जब भी ब्रेस्ट कैंसर की बात की जाती है, सबसे पहले मन में महिलाओं का ही ख्याल आता है। यह एक आम धारणा है कि यह कैंसर सिर्फ महिलाओं को ही अपना शिकार बनाता है। हालांकि, सच इससे बिल्कुल अलग है। आज भी लोगों में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी की कमी है। इसलिए हर साल इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है।

कई लोगों को यह लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिलाओं में होने वाली एक बीमारी है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असल में कैंसर का यह प्रकार पुरुषों को भी अपना शिकार बना सकता है। दरअसल, पुरुषों के निप्पल के आसपास ब्रेस्ट टिश्यूज की थोड़ी मात्रा होती है, जिससे वे महिलाओं की ही तरह इस कैंसर के विकास के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। ऐसे में पुरुषों को भी सावधान रहने और समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है। आज इस आर्टिकल में हम आपको कुछ लक्षणों के बारे में, जिनकी मदद से आप पुरुषों में इसकी पहचान कर सकते हैं।

पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण छाती में गांठ जिसमें दर्द न हो यह पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर का एक आम संकेत है। निप्पल या एरिओला के नीचे एक सख्त, बिना दर्द के गांठ ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है। अगर आपको लगातार सूजन है, तो तुरंत इसकी जांच करवाएं।

निप्पल में बदलाव इंवर्टेड निप्पल, डिस्चार्ज, यहां तक कि निप्पल से खून निकलना या निप्पल के स्तर पर किसी तरह का घाव होना गंभीर हो सकता है। इसलिए ऐसे लक्षणों को बिल्कुल भी अनदेखा न करें और बिना देरी किए अपने डॉक्टर से मिलें।

ब्रेस्ट के आसपास की स्किन में बदलाव अगर आपको अपने ब्रेस्ट के आसपास की स्किन में कोई बदलाव नजर आए, तो इसे अनदेखा न करें। ब्रेस्ट की त्वचा पर गड्ढे, रेडनेस या मोटा होना कैंसर का संकेत हो सकता है। इन्हें सिर्फ साधारण जलन नहीं समझना चाहिए।