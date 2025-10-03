Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा! इन 4 बड़े लक्षणों से समय रहते करें पहचान और बचाव

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 04:33 PM (IST)

    ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अक्सर यह माना जाता है कि यह सिर्फ महिलाओं को होता है पर यह पुरुषों को भी हो सकता है। पुरुषों में ब्रेस्ट टिश्यूज होने के कारण वे भी इसका शिकार हो सकते हैं। इसके कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। समय पर जांच और सही सलाह से खतरे को कम किया जा सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पुरुषों में भी होता है ब्रेस्ट कैंसर, ऐसे करें पहचान (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जब भी ब्रेस्ट कैंसर की बात की जाती है, सबसे पहले मन में महिलाओं का ही ख्याल आता है। यह एक आम धारणा है कि यह कैंसर सिर्फ महिलाओं को ही अपना शिकार बनाता है। हालांकि, सच इससे बिल्कुल अलग है। आज भी लोगों में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी की कमी है। इसलिए हर साल इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कई लोगों को यह लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिलाओं में होने वाली एक बीमारी है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असल में कैंसर का यह प्रकार पुरुषों को भी अपना शिकार बना सकता है। दरअसल, पुरुषों के निप्पल के आसपास ब्रेस्ट टिश्यूज की थोड़ी मात्रा होती है, जिससे वे महिलाओं की ही तरह इस कैंसर के विकास के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। ऐसे में पुरुषों को भी सावधान रहने और समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है। आज इस आर्टिकल में हम आपको कुछ लक्षणों के बारे में, जिनकी मदद से आप पुरुषों में इसकी पहचान कर सकते हैं।

    पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण

    छाती में गांठ जिसमें दर्द न हो

    यह पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर का एक आम संकेत है। निप्पल या एरिओला के नीचे एक सख्त, बिना दर्द के गांठ ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है। अगर आपको लगातार सूजन है, तो तुरंत इसकी जांच करवाएं।

    निप्पल में बदलाव

    इंवर्टेड निप्पल, डिस्चार्ज, यहां तक कि निप्पल से खून निकलना या निप्पल के स्तर पर किसी तरह का घाव होना गंभीर हो सकता है। इसलिए ऐसे लक्षणों को बिल्कुल भी अनदेखा न करें और बिना देरी किए अपने डॉक्टर से मिलें।

    ब्रेस्ट के आसपास की स्किन में बदलाव

    अगर आपको अपने ब्रेस्ट के आसपास की स्किन में कोई बदलाव नजर आए, तो इसे अनदेखा न करें। ब्रेस्ट की त्वचा पर गड्ढे, रेडनेस या मोटा होना कैंसर का संकेत हो सकता है। इन्हें सिर्फ साधारण जलन नहीं समझना चाहिए।

    बगल में सूजन

    कैंसर लिम्फ नोड्स तक पहुंच सकता है। इसलिए बगल में सूजन जैसे संकेतों को नजरअंदाज न करें। बांह के नीचे या कॉलरबोन के आसपास किसी भी तरह की असामान्य बढ़ोतरी भी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकती है।

    कैसे करें अपना बचाव

    • कैंसर से बचने के लिए अपना पारिवारिक इतिहास जानना बेहद जरूरी है। जिन पुरुषों के परिवार में ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर का इतिहास रहा है, तो उन्हें समय-समय पर अपनी जांट कराते रहना चाहिए। साथ ही डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए।
    • मोटापा एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाता है और इसके साथ ही कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में वजन कंट्रोल में रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करें, सही डाइट लें और शराब से दूरी बनाकर रखें।

    यह भी पढ़ें- 80% मरीज अनदेखा करते हैं कैंसर के 6 शुरुआती संकेत, डॉक्टर बोलीं- 'वरना जान बचाना हो सकता है आसान'

    यह भी पढ़ें- उम्र, स्मोकिंग या लाइफस्‍टाइल, किन वजहों से बढ़ता है Blood Cancer का खतरा? इन जरूरी बातों पर दें ध्‍यान

    Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।