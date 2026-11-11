प्री-डायबिटीज को डायबिटीज बनने से रोकना है? रात में एयर प्यूरीफायर चलाकर सोने से दिख सकता है बड़ा सुधार

प्रेट्र, नई दिल्ली। बढ़ते प्रदूषण के बीच सेहत का ख्याल रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रात में साफ हवा में सोने से आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल हो सकता है? जी हां, एक नई रिसर्च में यह चौंकाने वाली बात सामने आई है।

अध्ययन के मुताबिक, सोते समय बेडरूम में पोर्टेबल एयर फिल्टर या प्यूरीफायर का इस्तेमाल करना प्री-डायबिटिक लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कि यह पूरी रिसर्च क्या कहती है और साफ हवा आपके ब्लड शुगर को कैसे कंट्रोल करती है।

क्या है प्री-डायबिटीज और इसका खतरा? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्री-डायबिटीज आखिर क्या है। यह शरीर की वह स्थिति है जिसमें खून के अंदर ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक होता है। अगर दिन भर ब्लड शुगर के स्तर में अचानक बड़े उतार-चढ़ाव होते रहें, तो यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इससे न सिर्फ पूरी तरह से डायबिटीज होने का खतरा बढ़ता है, बल्कि हृदय रोग की भी संभावना बढ़ जाती है।

क्या कहती है यह नई रिसर्च? मशहूर मेडिकल पत्रिका 'अमेरिकन हार्ट जर्नल' में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, एयर प्यूरीफायर के इस्तेमाल से प्री-डायबिटीज वाले मरीजों के ब्लड शुगर में होने वाले अचानक और बड़े उतार-चढ़ाव को काफी हद तक स्थिर किया जा सकता है।

यह शोध अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने किया है। इस रिसर्च में प्री-डायबिटीज से पीड़ित 150 से ज्यादा महिलाओं और पुरुषों को शामिल किया गया था। इस अध्ययन में शामिल लोगों की एक खास बात यह थी कि इनकी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने की कोई समस्या पहले से मौजूद नहीं थी।

प्रदूषण और बीमारियों का सीधा कनेक्शन शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि वायु प्रदूषण का संबंध सीधे तौर पर प्री-डायबिटीज और हृदय रोगों, दोनों से है। ऐसे में हवा को साफ करने वाले 'HEPA फिल्ट्रेशन सिस्टम' काफी काम आते हैं। ये फिल्टर इतने कारगर होते हैं कि हवा में मौजूद 0.3 माइक्रोन व्यास वाले बेहद बारीक कणों को भी 99 प्रतिशत से ज्यादा तक हटा सकते हैं।