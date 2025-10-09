Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर सरगी में शामिल करें ये 3 चीजें, दिनभर छू भी नहीं पाएगी थकान और कमजोरी

करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास करती हैं और पूजा करती हैं। उपवास शुरू होने से पहले सुबह के समय सरगी खाई जाती है जिसमें ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए जो दिनभर एनर्जेटिक रहने में मदद करें।

ऐसे में दिनभर एनर्जेटिक बने रहने के लिए और थकान व कमजोरी से बचने के लिए सरगी की थाली में ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए, जो पौष्टिक हों और हमें एनर्जी दें। अगर आप भी करवा चौथ का व्रत पूरी एनर्जी और बिना कमजोरी के पूरा करना चाहती हैं, तो आइए जानें सरगी की थाली (Karwa Chauth Sargi) में क्या-क्या शामिल करना चाहिए।

(Picture Courtesy: Freepik) ताजे फल निर्जला व्रत में शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाना सबसे जरूरी है। इसलिए अपनी सरगी में ऐसे फल शामिल करें, जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो और शरीर को एनर्जी दें। इसके लिए ये फल खा सकते हैं- केला- यह तुरंत एनर्जी देता है और पोटैशियम से भरपूर होने के कारण दिनभर की थकान से बचाता है।

यह तुरंत एनर्जी देता है और पोटैशियम से भरपूर होने के कारण दिनभर की थकान से बचाता है। सेब, संतरा और अनार- इनमें नेचुरल शुगर, विटामिन और फाइबर होते हैं, जो लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखते हैं और शरीर में पानी की कमी भी दूर करते हैं।

इनमें नेचुरल शुगर, विटामिन और फाइबर होते हैं, जो लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखते हैं और शरीर में पानी की कमी भी दूर करते हैं। नारियल पानी/नींबू पानी- सादे पानी के अलावा नारियल पानी या नींबू पानी पीना इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रखता है, जिससे एसिडिटी नहीं होती और आप तरोताजा महसूस करेंगी। ड्राई फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और फाइबर का बेहतरीन सोर्स होते हैं, जो धीरे-धीरे शरीर में एनर्जी रिलीज करते हैं और आपको लंबे समय तक भूख महसूस नहीं होने देते।

बादाम और अखरोट- भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स पचाने में आसान होते हैं। ये प्रोटीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड देते हैं, जिससे कमजोरी दूर रहती है।

भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स पचाने में आसान होते हैं। ये प्रोटीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड देते हैं, जिससे कमजोरी दूर रहती है। किशमिश और खजूर- ये नेचुरल शुगर और आयरन से भरपूर होते हैं, जो तुरंत एनर्जी का स्तर बढ़ाते हैं और ब्लड शुगर को स्थिर रखते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स दूध और दही वाली डिशेज व्रत के दौरान एनर्जी और ठंडक बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।