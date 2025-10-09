Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर सरगी में शामिल करें ये 3 चीजें, दिनभर छू भी नहीं पाएगी थकान और कमजोरी
करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास करती हैं और पूजा करती हैं। उपवास शुरू होने से पहले सुबह के समय सरगी खाई जाती है जिसमें ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए जो दिनभर एनर्जेटिक रहने में मदद करें।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) का व्रत इस साल 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। हालांकि, व्रत शुरू होने से पहले महिलाएं सरगी खाती हैं, जिसमें कुछ खास चीजों को शामिल किया जाता है।
ऐसे में दिनभर एनर्जेटिक बने रहने के लिए और थकान व कमजोरी से बचने के लिए सरगी की थाली में ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए, जो पौष्टिक हों और हमें एनर्जी दें। अगर आप भी करवा चौथ का व्रत पूरी एनर्जी और बिना कमजोरी के पूरा करना चाहती हैं, तो आइए जानें सरगी की थाली (Karwa Chauth Sargi) में क्या-क्या शामिल करना चाहिए।
ताजे फल
निर्जला व्रत में शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाना सबसे जरूरी है। इसलिए अपनी सरगी में ऐसे फल शामिल करें, जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो और शरीर को एनर्जी दें। इसके लिए ये फल खा सकते हैं-
- केला- यह तुरंत एनर्जी देता है और पोटैशियम से भरपूर होने के कारण दिनभर की थकान से बचाता है।
- सेब, संतरा और अनार- इनमें नेचुरल शुगर, विटामिन और फाइबर होते हैं, जो लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखते हैं और शरीर में पानी की कमी भी दूर करते हैं।
- नारियल पानी/नींबू पानी- सादे पानी के अलावा नारियल पानी या नींबू पानी पीना इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रखता है, जिससे एसिडिटी नहीं होती और आप तरोताजा महसूस करेंगी।
ड्राई फ्रूट्स
ड्राई फ्रूट्स हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और फाइबर का बेहतरीन सोर्स होते हैं, जो धीरे-धीरे शरीर में एनर्जी रिलीज करते हैं और आपको लंबे समय तक भूख महसूस नहीं होने देते।
- बादाम और अखरोट- भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स पचाने में आसान होते हैं। ये प्रोटीन और ओमेगा-3 फैटी एसिड देते हैं, जिससे कमजोरी दूर रहती है।
- किशमिश और खजूर- ये नेचुरल शुगर और आयरन से भरपूर होते हैं, जो तुरंत एनर्जी का स्तर बढ़ाते हैं और ब्लड शुगर को स्थिर रखते हैं।
डेयरी प्रोडक्ट्स
दूध और दही वाली डिशेज व्रत के दौरान एनर्जी और ठंडक बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
- सेवइयां या फेनी- दूध, घी और ड्राई फ्रूट्स के साथ बनी पारंपरिक सेवइयां या फेनी कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का मिक्सचर होती हैं, जो व्रत के दौरान एनर्जी देते हैं।
- दही या छाछ- दही पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है और शरीर को अंदर से ठंडा रखता है। आप दही में फल या नट्स मिलाकर भी खा सकती हैं।
हल्का खाना खाएं
सिर्फ मीठा खाने से बचें, क्योंकि यह आपके इंसुलिन लेवल को तुरंत बढ़ा और घटा सकता है, जिससे जल्दी भूख लग सकती है। इसकी जगह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर फूड्स को सरगी में शामिल करें, जो पचाने में भी आसान है और इनसे पेट भी लंबे समय तक भरा रहेगा।
किन चीजों से बचें?
व्रत के दौरान सरगी में तले हुए, मसालेदार या बहुत ज्यादा मीठी चीजों को शामिल करने से बचें। चाय और कॉफी की मात्रा भी कम करें, क्योंकि ये एसिडिटी और डिहाइड्रेशन बढ़ा सकते हैं।
