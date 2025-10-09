Karwa Chauth 2025: डॉक्टर ने बताए हेल्दी फास्टिंग के सीक्रेट! व्रत में ऐसे रखें गट हेल्थ और ब्लड शुगर का खास ख्याल

प्रोटीन और फाइबर से भरपूर चीजें जैसे ओट्स, दलिया, दाल और सूखे मेवे खाएं, ताकि दिनभर एनर्जी बनी रहे और पेट भी भरा रहे।

पानी से भरपूर फल (तरबूज, खीरा), नारियल पानी, छाछ और दही जरूर लें, ताकि शरीर हाइड्रेट और पाचन तंत्र एक्टिव रहे।

तला-भुना, मसालेदार, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाइयों और सोडा वाली ड्रिंक्स से बचें, इससे पेट में गैस, एसिडिटी और अपच हो सकता है।

उसके बाद हल्का, घर का बना हुआ दही-चावल, मूंग दाल की खिचड़ी या रोटी-सब्जी जैसा भोजन लें। याद रखें अचानक ज्यादा खाने से परहेज करें।

पूरे दिन खुद को आराम दें, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी से बचें और शरीर को आराम दें।

कम मात्रा में जीरा या काला नमक छाछ में डाल सकते हैं, यह पाचन के लिए अच्छा होता है।

छाछ, दही जैसी प्रोबायोटिक डाइट सरगी और व्रत खोलने के समय पेट के लिए फायदेमंद हैं।

डायबिटीज पेशेंट को करवा चौथ पर व्रत के दौरान सेहत का ख्याल रखने के लिए खास सावधानियां बरतनी चाहिए।

प्रोडक्टिव व्रत के लिए सही खानपान, दवा समय पर खाना और ब्लड शुगर की निगरानी करना जरूरी होता है। अनियंत्रित डायबिटीज, बार-बार हाइपोग्लाइसीमिया या फिर किडनी या दिल से जुड़ी समस्याओं से जूझ रही महिलाओं को स्ट्रिक्ट फास्टिंग करने से बचना चाहिए।

इसकी जगह वह मोडिफाइड फास्टिंग का ऑप्शन चुन सकती हैं। इसमें सूर्योदय से पहले आपको 1-2 गिलास पानी या फिर नारियल का पानी पी लेना चाहिए। मूनराइज के बाद यानी व्रत तोड़ने के बाद भी सबसे पहले पानी या फिर नारियल पानी पिएं और उसके बाद हल्का भोजन करें।

शुगर बढ़ने से बचने के लिए व्रत के तुरंत बाद फ्राइड फूड्स और मिठाइयां न खाएं।

अगर ब्लड शुगर 70 से नीचे या 300 से ऊपर जाए, तो व्रत तुरंत खोल लें और डॉक्टर से संपर्क करें।

डायबिटीज अगर कंट्रोल में न हो या कोई जटिलताएं हों, तो व्रत करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।