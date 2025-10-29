प्याज पर क्यों पड़ जाते हैं काले धब्बे; खाने से पहले जरूर जान लें, वरना सेहत को हो सकता है नुकसान
आपने कई बार देखा होगा कि कुछ प्याज पर काले धब्बे (Black Spots on Onions) आ जाते हैं, जो देखने में पाउडर जैसे लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये धब्बे आते क्यों हैं और क्या ऐसे प्याज को खाना सेहत के लिहाज से सुरक्षित है? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए लगभग हर रसोई में प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में आपने कई बार देखा होगा कि कुछ प्याज के छिलकों पर काले धब्बे (Onion With Black Spots) लग जाते हैं। कई बार ये धब्बे प्याज की अंदर की परतों तक भी पहुंच जाता है।
ऐसे में अक्सर यह सवाल सामने आता है कि क्या यह प्याज खराब हो गया है या इसे खाना सुरक्षित (Onion With Black Spots Safe to Eat?) है। अगर आप भी इस सवाल में उलझे हैं, तो आइए जानें प्याज पर काले धब्बे क्यों लग जाते हैं और क्या इसे खाना सुरक्षित है?
(Picture Courtesy: Freepik)
प्याज पर काले धब्बे क्यों लग जाते हैं?
प्याज में अक्सर एस्परगिलस नाइजर नाम के फंगस लग जाता है, जो काले धब्बे बनाता है। यह आमतौर पर तब होता है जब प्याज को ज्यादा ह्युमिडिटी या खराब वेंटिलेशन वाले वातावरण में रखा जाता है या वह खराब होना शुरू होता है। ऐसा अक्सर प्याज के ट्रांसपोर्टेशन में या स्टोरेज के दौरान होता है। ये फंगस प्याज की सतह पर काले पाउडरी धब्बे बनाने लगते हैं।
कभी-कभी कटे-फटे प्याज या चोट लगे प्याज पर समय के साथ काले धब्बे पड़ सकते हैं, जो नेचुरल ऑक्सीडेशन के कारण होते हैं।
क्या काले धब्बे वाले प्याज खाने सुरक्षित हैं?
हालांकि, अगर कम मात्रा में खाया जाए, तो यह प्याज नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन इसकी ज्यादा मात्रा या लंबे समय तक ऐसा प्याज खाने से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। दरअसल, यह प्याज एक तरह का टॉक्सिन रिलीज करता है, जो लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। यह टॉक्सिन पकाने से भी खत्म नहीं होता है।
इसलिए अगर ये धब्बे प्याज के छिलके पर हैं और अंदर की परत तक नहीं पहुंचे हैं, तो छिलके को हटाकर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर प्याज अंदर तक काला हो चुका है, तो इसे फेंक देना ही बेहतर है।
प्याज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के उपाय
- सूखी और ठंडी जगह पर रखें- प्याज को हमेशा सूखी, ठंडी और हवादार जगह पर रखें।
- प्लास्टिक की थैलियों से बचें- प्याज को प्लास्टिक की थैलियों में न रखें, इससे नमी जमा हो सकती है।
- आलू से अलग रखें- प्याज और आलू को एक साथ न रखें, क्योंकि दोनों से निकलने वाली गैसें एक-दूसरे को जल्दी खराब कर सकती हैं।
- कटे प्याज को एयरटाइट कंटेनर में रखें- कटे हुए प्याज को एयरटाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रखें और जल्दी इस्तेमाल कर लें।
