    10 किलो वजन घटाना पड़ा भारी! स्टेज पर बेहोश हुईं Hyuna, फैंस बोले- 'यह K-Pop इंडस्ट्री की गलती है'

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 03:35 PM (IST)

    दक्षिण कोरिया की मशहूर पॉप सिंगर ह्युना (HyunA) हाल ही में मकाऊ में आयोजित एक म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करते हुए अचानक स्टेज पर गिर गईं। बता दें, इस घटना को सीधे तौर पर ह्युना के हालिया वेट लॉस से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने एक महीने के भीतर 10 किलो वजन कम कर लिया था। आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में।

    Hyuna का स्टेज पर अचानक गिरना... रैपिड वेट लॉस का साइड इफेक्ट तो नहीं? (Image Source: Instagram)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। चमकीला स्टेज, हजारों फैंस की भीड़ और सुपरहिट गाने... लेकिन मकाऊ में आयोजित एक म्यूजिक फेस्टिवल में Korean Singer ह्युना की परफॉर्मेंस एक बड़ी घटना में बदल गई। 9 नवंबर को 'वॉटरबॉम्ब 2025' फेस्टिवल के दौरान जब ह्युना अचानक स्टेज पर बेहोश होकर गिरीं, तो यह घटना सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी, बल्कि यह K-pop इंडस्ट्री में सेहत पर पड़ने वाले भारी दबाव और अवास्तविक सुंदरता के मानकों की एक खतरनाक चेतावनी थी। बता दें, उनकी इस हालत को फैंस रैपिड वेट लॉस के फैसले से जोड़कर देख रहे हैं।

    HyunA faints

    अचानक स्टेज पर गिर पड़ीं ह्युना

    9 नवंबर को ह्युना अपने पॉपुलर सॉन्ग “Bubble Pop” पर परफॉर्म कर रही थीं। इस दौरान अचानक वह बेहोश होकर स्टेज पर गिर गईं। बैकअप डांसर्स तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़े और सुरक्षा टीम उन्हें जल्दी से स्टेज से बाहर ले गई। घटना के बाद शो कुछ देर के लिए रोक दिया गया। यह सब होते देख फैंस और दर्शक हैरान रह गए और सोशल मीडिया पर उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ने लगी।

    तेजी से वजन घटाना बेहद खतरनाक

    ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले एक महीने में ह्युना ने लगभग 10 किलो वजन कम किया था, वह भी बेहद सख्त डाइट के सहारे। जी हां, तेजी से वजन घटाने से शरीर में ऊर्जा का स्तर गिरने लगता है, ब्लड शुगर असंतुलित हो सकता है और मांसपेशियों की ताकत कम होने लगती है- ये सभी कारण किसी भी व्यक्ति को अचानक चक्कर या बेहोशी की स्थिति में ले जा सकते हैं।

    HyunA weight loss

    जब खूबसूरती का दबाव बने सेहत के लिए खतरा

    के-पॉप इंडस्ट्री में स्टार्स पर फिट और पतले दिखने का भारी दबाव होता है। इस प्रेशर के कारण कई कलाकार बहुत कठोर डाइट अपनाते हैं, जो उनके शरीर को कमजोर बना देता है। ह्युना के मामले ने दिखा दिया कि बाहरी छवि को ‘परफेक्ट’ रखने की कोशिश में शरीर कितना नुकसान झेलता है।

    'वसोवागल सिंकोप' से जूझ रहीं ह्युना

    ह्युना को वसोवागल सिंकोप (Vasovagal Syncope) नाम की बीमारी है, जिसमें तनाव, ज्यादा थकान या कम पोषण मिलने पर ब्लड प्रेशर अचानक गिर सकता है। रैपिड वेट लॉस के बाद शरीर पहले से कमजोर था, ऊपर से लंबे समय तक स्टेज पर नाच-गाना- ये सब मिलकर बेहोशी की वजह बन सकते हैं।

    सेहत पर फोकस का किया वादा

    घटना के बाद ह्युना ने फैंस से माफी मांगी और कहा कि उन्हें खुद याद नहीं कि क्या हुआ। उन्होंने भरोसा दिया कि वे अपनी सेहत को लेकर अब ज्यादा सावधान रहेंगी और स्टैमिना बढ़ाने पर काम करेंगी।

    इस घटना से क्या सीख मिलती है?

    ह्युना की घटना सिर्फ एक मशहूर सिंगर की कहानी नहीं- यह हर उस इंसान के लिए चेतावनी है जो कम समय में ज्यादा वजन घटाने की कोशिश करता है या सौंदर्य मानकों के दबाव में शरीर का शोषण करता है।

    • तेजी से वजन घटाना शरीर को अंदर से कमजोर करता है: पोषक तत्वों की कमी, ब्लड शुगर गिरना, थकान और मांसपेशियों की कमजोरी तुरंत असर दिखा सकती है।
    • लंबे समय तक थकावट और स्ट्रेस शरीर को तोड़ देते हैं: स्टेज शो, रिहर्सल- ये सब शरीर पर भारी पड़ते हैं। अगर नींद कम हो और डाइट स्ट्रिक्ट, तो बेहोश होना कोई बड़ी बात नहीं।
    • सेहत हमेशा खूबसूरती से ज्यादा जरूरी है: वजन कम करना अगर धीरे-धीरे और संतुलित तरीके से न किया जाए, तो यह फायदेमंद के बजाय खतरनाक हो सकता है।

    ह्युना की यह घटना हमें याद सिखाती है कि शरीर के संकेतों को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। तेजी से वजन घटाने की इच्छा, सोशल मीडिया का दबाव या परफेक्ट दिखने की चाह- ये सब आपकी सेहत के खिलाफ जा सकते हैं। स्लो, बैलेंस और सेफ लाइफस्टाइल ही असली खूबसूरती और असली ताकत देती है।

