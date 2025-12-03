अलार्म की तेज आवाज से अचानक जागना पड़ सकता है भारी, दिल और दिमाग को पहुंचता है गहरा नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल ज्यादातर लोगों की नींद अलार्म क्लॉक की तेज आवाज से खुलती है। सुबह वक्त पर जागने का यह बड़ा ही कॉमन तरीका है, जिसे लगभग हर कोई फॉलो करता है। लेकिन क्या आपको पता है यूं अचानक तेज आवाज से जागना आपकी सेहत को नुकसान (Side Effects of Loud Alarm Clock) पहुंचा सकता है?

जी हां, अलार्म क्लॉक की तेज आवाज आपको नींद से झंझोर कर जगाती है, लेकिन ऐसे अचानक झटके से जागना दिल की धड़कने बढ़ा देता है और सेहत के लिए घातक साबित हो सकता है। आइए जानें कैसे अलार्म क्लॉक आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है।

स्ट्रेस रिसपॉन्स जब हम गहरी नींद में होते हैं और अचानक तेज अलार्म सुनाई देता है, तो हमारा शरीर "फाइट ऑर फ्लाइट" मोड में चला जाता है। इससे स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल और एड्रेनालाईन का स्तर तेजी से बढ़ जाता है। हार्ट बीट अचानक तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और शरीर में ब्लड फ्लो में बदलाव आ जाता है। लगातार ऐसा होने से हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।

मानसिक स्वास्थ्य पर असर तेज अलार्म से जागने का असर पूरे दिन की मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है। इस तरह जागने वाले लोग अक्सर दिन की शुरुआत चिड़चिड़े मूड से करते हैं। फोकस करने की क्षमता प्रभावित होती है और प्रोडक्टिविटी घट सकती है। लंबे समय में, यह एंग्जायटी और डिप्रेशन के लक्षणों को बढ़ावा दे सकता है।