Herbal Tea For Sleep: उड़ गई है रातों की नींद, तो 5 तरह की हर्बल टी से पाएं इस समस्या से आराम

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Herbal Tea for Better Sleep: दिनभर काम की टेंशन, खराब डाइट और फिजिकल एक्टिविटी की कमी का असर हमारी नींद पर भी पड़ता है। ये सभी फैक्टर्स आपकी नींद को प्रभावित करते हैं और यही वजह है कि आजकल लोगों को रात को सोने में परेशानी होती है। या तो देर से नींद आती है या नींद तो आती है, लेकिन बार-बार टूटती रहती है। इस समस्या से अगर आप भी परेशान हो चुके हैं, तो आपको सोने से पहले कुछ खास तरह की चाय (Best Herbal Teas for Insomnia) पीनी चाहिए। ये चाय आपको सुकून भरी नींद लेने में मदद करते हैं।

कैमोमाइल टी

कैमोमाइल टी पीने से रात को अच्छी नींद आती है। ये कैमोमाइल के फूलों से बनाई जाती है, जिसकी सफेद पत्तियां होती हैं। इस चाय में एपिगेनिन नाम का एंटी-ऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो नींद न आने की समस्या को दूर करने में मदद करता है। ये एंटी-ऑक्सीडेंट एंग्जायटी और तनाव को भी कम करने में मदद करता है।