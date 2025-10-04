एक ही तरह की चाय पीकर हो गए हैं बोर, तो ट्राई करें गुड़ की चाय; इन लोगों को मिलेगा भरपूर फायदा

क्या आप जानते हैं कि गुड़ की चाय कुछ लोगों के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है? यह सिर्फ एक टेस्टी ड्रिंक नहीं बल्कि सेहत का खजाना भी है। एनीमिया से पीड़ित पाचन समस्या वाले खांसी-जुकाम से ग्रस्त और तनाव झेल रहे लोगों के लिए यह चाय विशेष रूप से लाभकारी होती है। गुड़ में मौजूद आयरन एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स इसे सेहतमंद बनाते हैं।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। गुड़ का सेवन सेहतमंद माना जाता है, जो न सिर्फ मीठा स्वाद देता है बल्कि कई तरह के औषधीय गुणों से भरपूर होता है। जब इसे चाय के रूप में लिया जाए, तो यह और भी अधिक लाभकारी बन जाता है।

खासकर सर्दियों में गुड़ की चाय शरीर को गर्म रखने, एनर्जी देने और रोगों से लड़ने में मदद करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खास लोगों के लिए यह चाय बेहद फायदेमंद भी साबित होती है? तो आइए जानते हैं कुछ लोगों के बारे में जिन्हें गुड़ की चाय को जरूर अपनाना चाहिए।

एनीमिया से ग्रस्त लोग गुड़ में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। एनीमिया से जूझ रहे लोगों को यह चाय रोज सुबह या दोपहर में पीनी चाहिए ताकि खून की कमी दूर हो और शरीर में ऊर्जा बनी रहे।

सर्दियों में जल्दी ठंड लगने वाले लोग गुड़ शरीर को अंदर से गर्म करता है। ऐसे लोग जिन्हें हाथ-पैर जल्दी ठंडे हो जाते हैं, या जिन्हें ज्यादा सर्दी लगती है, उन्हें गुड़ की चाय का सेवन जरूर करना चाहिए। मोटे लोगों के लिए गुड़ की चाय चीनी की तुलना में बेहतर विकल्प है। इसमें नेचुरल मिठास होती है जो मेटाबॉलिज्म को सुधारती है और फैट को जमा होने से रोकती है। यह वजन घटाने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए उपयोगी है।