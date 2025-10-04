Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक ही तरह की चाय पीकर हो गए हैं बोर, तो ट्राई करें गुड़ की चाय; इन लोगों को मिलेगा भरपूर फायदा

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    क्या आप जानते हैं कि गुड़ की चाय कुछ लोगों के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है? यह सिर्फ एक टेस्टी ड्रिंक नहीं बल्कि सेहत का खजाना भी है। एनीमिया से पीड़ित पाचन समस्या वाले खांसी-जुकाम से ग्रस्त और तनाव झेल रहे लोगों के लिए यह चाय विशेष रूप से लाभकारी होती है। गुड़ में मौजूद आयरन एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स इसे सेहतमंद बनाते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    इन लोगों के लिए फायदेमंद है दूध की चाय (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। गुड़ का सेवन सेहतमंद माना जाता है, जो न सिर्फ मीठा स्वाद देता है बल्कि कई तरह के औषधीय गुणों से भरपूर होता है। जब इसे चाय के रूप में लिया जाए, तो यह और भी अधिक लाभकारी बन जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खासकर सर्दियों में गुड़ की चाय शरीर को गर्म रखने, एनर्जी देने और रोगों से लड़ने में मदद करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खास लोगों के लिए यह चाय बेहद फायदेमंद भी साबित होती है? तो आइए जानते हैं कुछ लोगों के बारे में जिन्हें गुड़ की चाय को जरूर अपनाना चाहिए।

    एनीमिया से ग्रस्त लोग

    गुड़ में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। एनीमिया से जूझ रहे लोगों को यह चाय रोज सुबह या दोपहर में पीनी चाहिए ताकि खून की कमी दूर हो और शरीर में ऊर्जा बनी रहे।

    सर्दियों में जल्दी ठंड लगने वाले लोग

    गुड़ शरीर को अंदर से गर्म करता है। ऐसे लोग जिन्हें हाथ-पैर जल्दी ठंडे हो जाते हैं, या जिन्हें ज्यादा सर्दी लगती है, उन्हें गुड़ की चाय का सेवन जरूर करना चाहिए।

    मोटे लोगों के लिए

    गुड़ की चाय चीनी की तुलना में बेहतर विकल्प है। इसमें नेचुरल मिठास होती है जो मेटाबॉलिज्म को सुधारती है और फैट को जमा होने से रोकती है। यह वजन घटाने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए उपयोगी है।

    डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं

    गुड़ पेट की सफाई करता है, गैस और कब्ज को कम करता है। इसमें अदरक या सौंठ मिलाकर चाय बनाने से पाचन क्रिया और भी सुधरती है।

    थकान और स्ट्रेस से जूझ रहे लोग

    गुड़ त्वरित ऊर्जा देने वाला प्राकृतिक स्रोत है। यह शरीर में एंडोर्फिन रिलीज करता है जिससे मूड अच्छा रहता है और स्ट्रेस घटता है।

    सर्दी-जुकाम से पीड़ित लोग

    गुड़ की चाय में काली मिर्च, तुलसी या अदरक मिलाकर पीने से गले की खराश, बंद नाक और खांसी में राहत मिलती है।

    कमजोर इम्युनिटी वाले लोग

    गुड़ में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और खनिज तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं, जिससे इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत बढ़ती है।

    पिंपल्स से परेशान लोग

    गुड़ खून को साफ करने में सहायक होता है। रोज एक कप गुड़ की चाय पीने से स्किन डिटॉक्स होती है और मुंहासों की समस्या में कमी आ सकती है।

    गुड़ की चाय न केवल टेस्टी होती है, बल्कि यह हेल्थ के लिए भी चमत्कारी साबित हो सकती है, खासकर ऊपर बताए गए समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए। लेकिन इसका सेवन सीमित मात्रा में और सलाह अनुसार करना ही सही होता है।

    यह भी पढ़ें- ब्लैक, ग्रीन या मसाला Tea, कौन-सी चाय पीते हैं आप? इनसे भी दूर भागती हैं कई बीमारियां

    यह भी पढ़ें- फायदे के साथ-साथ नुकसान भी करती है Black Coffee, पीने से पहले जान लें जरूरी बातें