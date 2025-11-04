सिर्फ खानपान नहीं, आपके Genes भी बढ़ाते हैं दिल की बीमारी का खतरा; डॉक्टर ने बताया कैसे करें बचाव

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम अक्सर सुनते हैं कि हार्ट अटैक का कारण गलत खानपान, धूम्रपान या तनाव होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल की बीमारी का खतरा हमारी जेनेटिक यानी वंशानुगत कारणों से भी जुड़ा होता है? जी हां, अगर आपके माता-पिता या भाई-बहन को कभी हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक हुआ है, तो आपके लिए भी यह खतरा बढ़ सकता है, फिर चाहे आप बाहर से कितने भी स्वस्थ क्यों न दिखते हों।

जेनेटिक कारणों से बढ़ता खतरा डॉ. मुकेश गोयल, सीनियर कंसल्टेंट, कार्डियोथोरेसिक एंड कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स के अनुसार, कुछ लोगों में ऐसे जीन पाए जाते हैं जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल को ठीक से कंट्रोल नहीं होने देते, ब्लड प्रेशर को असंतुलित कर देते हैं या फिर शरीर में सूजन (Inflammation) को बढ़ा देते हैं। ये सभी वजहें मिलकर दिल के दौरे या हार्ट डिजीज का जोखिम बढ़ा सकती हैं।

क्या हम अपने जीन बदल सकते हैं? सीधा जवाब है– नहीं। हम अपने जेनेटिक गुणों को बदल नहीं सकते, लेकिन उनसे जुड़ा जोखिम कम जरूर कर सकते हैं। यह संभव है समझदारी, सतर्कता और समय पर जांच के जरिए। क्या कर सकते हैं आप? फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री जानें: अगर परिवार में किसी को दिल से जुड़ी बीमारी हुई है, तो इसे नजरअंदाज न करें। डॉक्टर को बताएं ताकि वे आपकी जांच और लाइफस्टाइल की प्लानिंग उसी के मुताबिक कर सकें।