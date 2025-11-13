Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जीन एडिटिंग का कमाल, थेरेपी से खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स में आई 50% तक की कमी

    By Jagran News Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:19 AM (IST)

    ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं ने जीन एडिटिंग थेरेपी CTX310 का पहला सफल मानव परीक्षण किया है, जो ANGPTL3 जीन को बंद करके खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) और ट्राइग्लिसराइड्स को आधा कर देता है। इस एकल-खुराक उपचार से LDL में औसतन 50% और ट्राइग्लिसराइड्स में 55% की कमी देखी गई, जिसमें केवल हल्के दुष्प्रभाव थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    थेरेपी ले कम होगा कोलेस्ट्रॉल? (Picture Courtesy: Freepik)

    आइएनएस,मेलबर्न। आस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने एक सफल जीन एडिटिंग थेरेपी के लिए पहली बार मानव परीक्षण का नेतृत्व किया है, जो मुश्किल से इलाज लिपिड विकारों वाले लोगों में खराब कोलेस्ट्राल और ट्राइग्लिसराइड्स को आधा कर देता है। 

    परीक्षण में सीटीएक्स 310 का परीक्षण किया गया, जो एक बार इस्तेमाल होने वाली सीआरआइएसपीआर-सीएएस9 जीन एडिटिंग थेरेपी है जो सीआरआइएसपीआर संपादन उपकरणों को लीवर में ले जाने के लिए वसा आधारित कणों का उपयोग करती है, जिससे एएनजीपीटीएल 3 जीन बंद हो जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय द्वारा एक बयान के अनुसार, इस जीन को बंद करने से एलडीएल (खराब) कोलेस्ट्राल व ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाते हैं, जो हृदय रोग से जुड़े दो रक्त वसा हैं। मोनाश विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में मोनाश हेल्थ द्वारा संचालित विक्टोरियन हार्ट हास्पिटल ने आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में आयोजित वैश्विक परीक्षण के पहले चरण में मुश्किल से इलाज लिपिड विकारों से पीड़ित 18-75 वर्ष की आयु के 15 रोगियों में से तीन का इलाज किया।

    लगभग 60 प्रतिशत की कमी आई 

    जांच के बाद बताया गया कि उच्चतम खुराक पर सीटीएक्स310 के साथ एकल कोर्स उपचार के परिणामस्वरूप एलडीएल कोलेस्ट्राल में औसतन 50 प्रतिशत और ट्राइग्लिसराइड्स में 55 प्रतिशत की कमी आई, जो उपचार के दो सप्ताह बाद कम से कम 60 दिनों तक कम बना रहा। विभिन्न खुराकों के साथ सभी प्रतिभागियों में एलडीएल कोलेस्ट्राल और ट्राइग्लिसराइड्स में लगभग 60 प्रतिशत की कमी आई, केवल हल्के, अल्पकालिक दुष्प्रभावों की सूचना मिली।

    सीटीएक्स 310 पहली ऐसी थेरेपी है जो एक ही समय में एलडीएल कोलेस्ट्राल और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों में बड़ी कमी हासिल करती है। न्यू इंग्लैंड जर्नल आफ मेडिसिन में प्रकाशित परीक्षण के अनुसार, मिश्रित लिपिड विकारों वाले लोगों के लिए एक संभावित सफलता को चिह्नित करती है, जिनमें दोनों में वृद्धि होती है।

    स्वास्थ्य प्रणाली के लिए कारगर 

    विक्टोरियन हार्ट हास्पिटल के निदेशक और अध्ययन के प्रमुख अन्वेषक स्टीफन निकोल्स ने कहा कि स्थायी प्रभावों के साथ एकल कोर्स उपचार की संभावना हृदय रोग को रोकने के तरीके में एक बड़ा कदम हो सकती है। निकोल्स ने कहा, इससे उपचार आसान हो जाता है, चल रही लागत कम हो जाती है।

    स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव कम हो जाता है, और साथ ही व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। उन्होंने सीटीएक्स 310 के भविष्य के परीक्षणों में बड़ी और अधिक विविध रोगी आबादी पर ध्यान केंद्रित करने की योजना पर जोर दिया।