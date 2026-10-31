बदलते मौसम में जिम जाना लगता है मुश्किल? घर के अंदर ही इन वर्कआउट से भगाएं आलस और शरीर को रखें एक्टिव

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम धीरे-धीरे आने लगा है। हवा में ठंडक घुलने की वजह से सुबह जल्दी उठना, बाहर टहलना या जिम जाना मुश्किल काम लगने लगता है। ऐसे में वजन बढ़ना, मसल्स में जकड़न, सुस्ती और एनर्जी की कमी एक कॉमन प्रॉब्लम बन जाती है।

अगर इस मौसम में शरीर को टोन और फिट बनाए रखना है, तो एक्सरसाइज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको भारी वर्कआउट या महंगे इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। कुछ आसान, लेकिन नियमित एक्सरसाइज अपनाकर आप घर पर ही शरीर को शेप में रख सकते हैं और सर्दियों में भी खुद को एक्टिव महसूस कर सकते हैं। आइए जानें पूरे शरीर को एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइज।