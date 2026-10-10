दिनभर स्क्रीन देखने से गर्दन में हो गई है अकड़न? 5 मिनट की ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज देंगी तुरंत आराम

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज के डिजिटल युग में घंटों तक कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन की स्क्रीन के सामने झुके रहना आम बात हो गई है। काम के लिए या टाइम पास के लिए हम घंटों अपने फोन या लैपटॉप में देखते हैं। इसके कारण गर्दन की मांसपेशियों पर काफी दबाव पड़ता है और दर्द या जकड़न की समस्या होने लगती है।

अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो कुछ आसान स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपकी मदद कर सकती हैं। आइए जानें कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बारे में, जो आपकी गर्दन की अकड़न दूर करने में मदद कर सकते हैं।

नेक टिल्ट ये एक्सरसाइज गर्दन की साइड की मांसपेशियों को आराम देती है और जकड़न से राहत दिलाने में मदद करती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सीधे बैठें और अपनी रीढ़ की ह्ड्डी को सीधा रखें। अब अपने सिर को धीरे-धीरे दाईं ओर झुकाएं, ताकि आपका दाहिना कान आपके दाहिने कंधे के पास पहुंचे। इस स्थिति में 15-20 सेकंड रुकें फिर नॉर्मल हो जाएं। अब दूसरी तरह इसी प्रोसेस को रिपीट करें।

चिन टक ये एक्सरसाइज गर्दन के पिछले हिस्से और पीठ की मांसपेशियों की अकड़न कम करती है और टेक-नेक की समस्या से भी बचाती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सीधे बैठ जाएं और अपनी नजरें सामने की ओर सीधी रखें। अब बिना सिर को ऊपर या नीचे झुकाए, अपनी ठुड्डी को पीछे की तरफ खींचें, जिससे गर्दन के पिछले हिस्से में खिंचाव महसूस हो। इस पोजीशन में 10 सेकंड के लिए रुकें और फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। इस एक्सरसाइज को 5-10 बार दोहराएं।

नेक रोटेशन गर्दन और कंधों के जंक्शन के स्ट्रेस को दूर करने के ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के लिए अपनी गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स करें और धीरे-धीरे अपनी ठुड्डी को सीने की तरफ झुकाएं। अब अपने सिर को धीमी गति में गोल दिशा में घुमाएं। पहले दाईं ओर से पीछे ले जाते हुए बाईं ओर लाएं और फिर बाईं ओर से दाईं ओर घुमाएं।