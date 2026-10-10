डंबल और मशीन की छुट्टी! शरीर को मजबूत बनाने के लिए काफी हैं ये एक्सरसाइज, जरूर करें रूटीन में शामिल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर लोग ताकत बढ़ाने के लिए भारी वेट उठाने को ही सबसे अच्छा तरीका मानते हैं, लेकिन सच यह है कि शरीर का अपना वजन इस्तेमाल करके की जाने वाली एक्सरसाइज कई बार वेट ट्रेनिंग से भी ज्यादा असरदार साबित होती हैं।

खासकर सुबह के समय की गई एक्सरसाइज मसल्स को एक्टिव करती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और पूरे दिन शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखती है। कुछ ऐसी ही मॉर्निंग एक्सरसाइज हैं जो एक साथ कई मसल्स पर काम करती हैं, जिससे शरीर की ताकत तेजी से बढ़ती है। आइए जानते हैं इनके बारे में

पुश-अप पुश-अप एक कम्पाउंड एक्सरसाइज है, जो एक साथ कई मसल्स पर काम करती है। इससे छाती, कंधे, ट्राइसेप्स और कोर मजबूत होते हैं। नियमित पुश-अप करने से अपर बॉडी स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ती है। शुरुआत में 10–12 रेप्स के 3 सेट करें, फिर धीरे-धीरे बढ़ाएं।

स्क्वाट स्क्वाट लोअर बॉडी की सबसे ताकतवर एक्सरसाइज मानी जाती है। यह जांघों, हिप्स, घुटनों और कमर को मजबूत बनाती है। स्क्वाट करने से शरीर की बड़ी मसल्स एक्टिव होती हैं, जिससे ताकत जल्दी बढ़ती है। 15 रेप्स के 3 सेट सुबह करना बहुत फायदेमंद होता है।

प्लैंक प्लैंक देखने में आसान लगती है, लेकिन यह कोर स्ट्रेंथ के लिए बहुत प्रभावी एक्सरसाइज है। इससे पेट, पीठ, कंधे और जांघों की मसल्स मजबूत होती हैं।शुरुआत 20 सेकंड से करें और धीरे-धीरे 1 मिनट तक जाएं। लंजेस लंजेस पैरों की ताकत बढ़ाने के साथ बॉडी बैलेंस भी सुधारते हैं।ये एक्सरसाइज हिप्स, जांघों और पिंडलियों पर असर डालती है। सुबह 10–12 रेप्स के 3 सेट करने से कुछ ही दिनों में पैरों की ताकत बढ़ने लगती है।