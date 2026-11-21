लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मिर्गी का दौरा बिना किसी चेतावनी दिए अचानक आता है, पर क्या इसका मतलब यह है कि हमेशा यह मिर्गी का अटैक ही है? तो आइए इस भ्रम को दूर करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि बेहोशी, बीपी लो और मिर्गी के बीच फर्क कैसे किया जाए।

अचानक गिर जाना हमेशा मिर्गी का दौरा नहीं अचानक बेहोश होना या आंखों के सामने अंधेरा छा जाना डरावना जरूर हो सकता है, लेकिन यह हमेशा मिर्गी का संकेत नहीं होता। ऐसी बहुत सी और परेशानियां हैं जब व्यक्ति अचानक बेहोश हो सकता है, जैसे- सामान्य दौरे, बेहोशी या ब्लड प्रेशर का कम होना।

मिर्गी के दौरे और सामान्य बेहोश होने की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है, जिससे उसका इलाज भी ठीक ढंग से किया जा सके। आइए इन दोनों के बीच का अंतर समझते हैं: मिर्गी के लक्षण जब मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो दिमाग में कुछ असामान्य इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जिससे ब्रेन थोड़े समय के लिए काम करना बंद कर देता है। इस दौरान मरीज को बेहोशी, झटके, मांसपेशियों में अकड़न, अजीब सेंसेशन और कंफ्यूजन जैसे लक्षण दिखते हैं।

सामान्य बेहोशी के लक्षण वहीं, सामान्य बेहोशी को समझें तो पानी कम पीना, तनाव ज्यादा लेना, ज्यादा गर्मी में रहना, पोस्चर का बदलना जैसी वजहें अचानक गिरने का कारण बनती हैं। यहां ध्यान इस बात का भी दें कि बेहोश होने से पहले मरीज को पसीना, चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना और मतली जैसे कई लक्षण दिख सकते हैं। जिनपर गौर किए जाने की खास जरूरत है।

सिर्फ लक्षण नहीं इलाज का आधार ये लक्षण बेहोशी और मिर्गी में अंतर को समझने में मदद तो करते हैं, लेकिन केवल इनके आधार पर इलाज नहीं किया जा सकता है। इन संकेतों को पहचानने के बाद डॉक्टर के पास जाना सबसे अहम कदम है, क्योंकि इसके बाद ब्लड प्रेशर चेकअप, ईसीजी, ईईजी, ब्रेन इमेजिंग और ब्लड टेस्ट की मदद से अचानक गिरने की जड़ पता चल पाएगी। इस दौरान डॉक्टर मरीज की मेडिकल हिस्ट्री से भी इसका पता लगा सकते हैं।