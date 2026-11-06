रोशनी के त्योहार में कहीं धुंधली न पड़ जाए आपकी दुनिया, डॉक्टर ने बताया आंखों की देखभाल का सही तरीका

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली रोशनी का त्योहार है। इस त्योहार पर चारों ओर खुशियों का माहौल छा जाता है, लोग अपने घरों में दीये जलाते हैं, लाइट्स लगाते हैं और साथ में खुशियां मनाते हैं। हालांकि, इस रोशनी के त्योहार पर अपनी आंखों की सेहत पर भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है।

नियमित रूप से आंखों की देखभाल और चेकअप काफी जरूरी है। खासकर, जब दिनभर स्क्रीन देखने के साथ-साथ पटाखों और पराली का धुआं भी आंखों को परेशान करने लगता है। आंखों की नियमित जांच क्यों है जरूरी? बहुत से लोगों को लगता है कि आंखों की जांच सिर्फ तभी जरूरी है, जब धुंधला दिखाई दे, दर्द हो या आंखों से जुड़ी कोई परेशानी हो। हालांकि, ग्लूकोमा और डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी कई ऐसी समस्याएं हैं, जो शुरुआती स्टेज में बिना किसी लक्षण के चुपचाप विकसित होती रहती हैं। नियमित आई चेकअप से ऐसी समस्याओं का वक्त रहते पता लगाया जा सकता है, जिससे आंखों की रोशनी बचाई जा सकती है।

दीवाली के दौरान आंखों की सुरक्षा और प्रदूषण दीवाली के समय आंखें धुएं, धूल और हवा में मौजूद प्रदूषकों के संपर्क में आती हैं, जिससे ड्राईनेस, एलर्जी और जलन बढ़ सकती है। रेडनेस, खुजली और आंखों से पानी आने जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। साथ ही, ऐसी कोई समस्या होने पर आंखों को रगड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जलन बढ़ सकती है। इसके अलावा, जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं या मेकअप करते है, उन्हें भी अपनी पर्सनल हाइजीन का खास ख्याल रखना चाहिए। साथ ही, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपने कॉन्टैक्ट लेंस और मेकअप शेयर न करें।

स्क्रीन का आंखों पर असर स्मार्टफोन, कंप्यूटर और टीवी की स्क्रीन के सामने लंबे समय तक बैठने से डिजिटल आई स्ट्रेन, ड्राईनेस और सिरदर्द की समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए 20-20-20 का नियम फॉलो करें, यानी हर 20 मिनट पर 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी पर रखी चीज को देखें। इसके अलावा, स्क्रीन को बहुत से करीब से न देखें।