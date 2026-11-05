पटाखे से हाथ जल जाए तो शुरुआती 20 मिनट हैं सबसे अहम, डॉक्टर ने बताया बर्न इंजरी का सही 'फर्स्ट एड'

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का त्योहार रोशनी का पर्व होता है। इस त्योहार पर लोग दीये जलाते हैं और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। हालांकि, जरा सी लापरवाही इस खुशी के मौके पर ग्रहण लगा सकती है। पटाखों से होने वाले जलने के घाव सिर्फ ऊपरी नहीं होते। ये त्वचा के साथ-साथ नसों को भी डैमेज कर सकते हैं।

इसलिए अगर आप दीवाली पर पटाखे जला रहे हैं, तो बहुत ही सावधानी बरतें। साथ ही, अगर पटाखे जलाते समय हाथ जल जाए, तो फर्स्ट एड से जुड़ी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी जानना जरूरी है।

जलने की जगह सुन्न हो जाए, तो समझें बड़ा खतरा है अगर जलने के बाद दर्द नहीं हो रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि खतरनाक संकेत है। गंभीर इंजरी के मामलों में नसें डैमेज हो जाती हैं, जिससे प्रभावित हिस्सा सुन्न हो जाता है। अगर त्वचा का रंग सफेद, चमड़ा काला नजर आए, तो ये डीप टिश्यू डैमेज के संकेत हैं, जिसमें तुरंत सर्जिकल जांच की जरूरत होती है।

हाथों में होने वाली बर्न इंजरी सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। गंभीर इंजरी ठीक होने के बाद भी हाथों की उंगलियों को हमेशा के लिए कड़ा या मुड़ा हुआ बना सकते हैं। इससे लिखना, खाना या किसी भी चीज को पकड़ना मुश्किल हो जाता है।